خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تشدید حملات هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه با هدف تحت پوشش قرار دادن حمله زمینی به این منطقه در دستور کار ارتش اشغالگر قرار گرفته است.

نعیم قاسم: تداوم حملات به غزه نبرد فراگیر را به دنبال خواهد داشت

نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه تحت حمایت آمریکا واکنش نشان داد.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به تبعات تداوم حمله به غزه گفت: ادامه تعرض اسرائیل و آمریکا به غزه به رویارویی فراگیر و همه‌جانبه خواهد انجامید.

قاسم در ادامه اعلام کرد که حزب‌الله لبنان برای کاهش فشار به غزه وارد درگیری شده است.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به افزایش شدت درگیری‌ها در مرز لبنان و اراضی اشغالی تصریح کرد: حملات روزافزون ما حامل این پیام است که گسترش جنگ از سوی اسرائیل پیامدها و نتایج خطرناکی را در پی خواهد داشت.

حملات موثر مقاومت فلسطین به نظامیان صهیونیست

سرایا قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی را مورد هجوم قرار داده است.

گردان‌های قدس اعلام کرد که با خمپاره‌های پرتعداد جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب غزه هدف قرار داده است.

علاوه بر این مبارزان گردان‌های قدس جنگ‌افزارهای دشمن را در جنوب خیابان شماره ۱۰ غزه موشک‌باران کردند.

جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که به شرق شهرک زیتون غزه نفوذ کرده بودند نیز از سوی گردان‌های قدس با چند خمپاره سنگین هدف قرار داده شدند.

همچنین گردان‌های قدس از هدف قراردادن مرکز فرماندهی دشمن در پشت کارخانه پیونیر در شمال غرب شهر غزه با خمپاره سنگین خبر داد.

علاوه بر این گردان‌های قدس اعلام کرد که مبارزان مقاومت توانسته‌اند با حملات خمپاره‌ای سنگین از پیش‌روی نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان‌یونس ممانعت به عمل آورند و پس از درگیر شدن با نظامیان صهیونیست در سلامت کامل از محل درگیری خارج شوند.

اشدود موشکباران شد

گردان‌های قسام اعلام کرد که در واکنش به هدف قرارگرفتن غیرنظامیان فلسطینی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی اشدود را موشک‌باران کرده است.

شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در پایگاه آمریکا در سوریه

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در پایگاه اشغالگران آمریکایی در حومه الرقه خبر دادند.

شلیک ۲۰ موشک از لبنان به رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما شلیک ۲۰ موشک از لبنان به سمت اسرائیل را رصد کردیم و مناطقی که موشکها از آنجا شلیک شده را زیر آتش قرار دادیم.

شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در جولان اشغالی

منابع عبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در جولان اشغالی خبر دادند.

جنایت هولناک جدید در دیر بلح غزه

ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی به جنایات وحشیانه خود در نوار غزه ادامه می‌دهد.

ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود در غزه، اطراف بیمارستان شهدا الاقصی واقع در دیر البلح و ساختمان‌های مسکونی این منطقه را بمباران کرد.

در نتیجه این جنایت وحشیانه چندین فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند. خبرنگار المیادین گزارش داد که در میان شهدای این حمله وحشیانه چند کودک شیرخوار به چشم می‌خورد.

احزاب ملی و اسلامی لبنان: کشورهای عربی ارسال نفت و گاز را قطع کنند

احزاب و نیروهای ملی و اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از کشورهای عربی خواستند که روابط خود با رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی این رژیم را قطع کنند.

در ادامه بیانیه احزاب ملی و اسلامی لبنان آمده است: از کشورهای عربی می‌خواهیم که ارسال نفت و گاز به کشورهای حامی اشغالگران را قطع کنند.

همچنین این احزاب از سران اتحادیه عرب خواستند که تصمیماتشان در نشست آتی این نهاد عربی در ریاض در سطح واکنش ملت‌های جهان باشد.

احزاب ملی و اسلامی لبنان اعلام کردند: نیروهای مقاومت فلسطین و در راس آن‌ها حماس، جنبش‌های آزدای‌خواهانه ملی هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما بر ضرورت اعتراض و برگزاری تظاهرات‌های بزرگ در برابر سفارت‌خانه‌های کشورهای حامی اشغالگران تاکید می‌کنیم.

پسکوف: وقفه های بشردوستانه درغزه حائز اهمیت است

دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ایجاد وقفه های بشردوستانه و فراهم کردن نیازهای غیرنظامیان در غزه بسیار حائز اهمیت است. تماس های روسیه با فلسطین، اسرائیل و مصر به طور مداوم در سطح کاری در جریان است؛ هنوز هیچ تماسی در سطح عالی برنامه ریزی نشده است.وضعیت کنونی تشدید تنش ها از لحاظ بشردوستانه بسیار متشنج و فاجعه بار است. افراد زیادی مایل به ترک غزه هستند؛ این روندی دشوار است؛ زیرا لازم است با همه طرف ها هماهنگی صورت گیرد.

دیمیتری پسکوف خاطرنشان کرد: روسیه به تماس های خود با فلسطین، اسرائیل و مصر برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه خواهد داد، در حال حاضر همه چیز پیچیده و دشوار است.

شمار شهیدان حملات رژیم صهیونیستی به ۱۰۳۲۸ رسید

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهیدان ناشی از حمله رژیم صهیونیستی به غزه به ۱۰ هزار و ۳۲۸ نفر رسیده است.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه بیان کرد: از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر تا کنون، ۱۰ هزار و ۳۲۸ فلسطینی از جمله ۴ هزار و ۲۳۷ کودک در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه همچنین تأکید کرد که نظام بهداشتی و درمانی غزه به صورت کامل از خدمت رسانی به مجروحان ناتوان شده است.

فایننشال تایمز: جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه، محتمل تر از احیای روند صلح است

روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در گزارشی به فروپاشی خوش‌بینی‌هایی که با توافق‌نامه‌های صلح میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تقویت شده بود، اشاره کرد و نوشت که جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه، تحولی قابل انتظارتر از احیای مجدد روند صلح به نظر می‌رسد.

این روزنامه در ادامه گزارش خود افزود که در آمریکا، ریاست جمهوری جو بایدن با مشکل بزرگی روبرو است، زیرا دونالد ترامپ در حال حاضر محتمل‌ترین نامزد در بازارهای شرط بندی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است و نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که او به راحتی در اکثر ایالت‌های نوسانی که در نتیجه انتخابات تعیین کننده هستند، پیشتاز است.

گزارش مذکور می‌افزاید که جنگ غزه آمریکا را مجبور کرد که زمان و منابع خود را از اوکراین به سمت اسرائیل منحرف کند و در برخی موارد رقابت مستقیم بین تل آویو و کی یف برای دستیابی به مهمات آمریکایی وجود دارد، این در حالی است که اوکراین از کمبود شدید تجهیزات نظامی از جمله سامانه‌های موشکی رنج می‌برد.

فایننشال تایمز اذعان کرد که توانایی ضعیف غرب برای بسیج حمایت جهانی از اوکراین به دلیل خشم ساکنان نیمکره جنوبی زمین از حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ علیه غزه به شدت آسیب دیده است.

این روزنامه افزود که احتمال پیروزی ترامپ به دلیل جنگ در غزه بیشتر شده است، زیرا بایدن به رأی دهندگان جوان، مترقی و آمریکایی‌های عرب نیاز دارد تا به او رأی دهند، اما بسیاری‌ها از حمایت دولت او از اسرائیل عصبانی هستند. بنابراین اگر قشر مترقی در خانه بمانند یا به نامزدهای حاشیه‌ای رأی دهند، انتخابات می‌تواند به نفع ترامپ متمایل شود.

به نوشته فایننشال تایمز، با گسترش بیش از حد ظرفیت تلاش آمریکا برای گسترش نفوذ در خارج از کشور و بی ثبات شدن بیشتر در داخل، چین ممکن است این فرصت را غنیمت بشمارد. حال اینکه در تحولات کنونی نیز چین مصمم است آمریکا را به عنوان قدرت مسلط در منطقه اقیانوس آرام و شاید در تمام دنیا به زیر بکشد.

بمباران برج مسکونی در غرب غزه

جنگنده های رژیم صهیونیستی یک برج مسکونی را در غرب غزه بمباران کردند.

هشدار درباره فاجعه بزرگ در غزه به دنبال تعطیلی نانوانی ها و نبود آب آشامیدنی

از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور داخلی غزه اعلام کرد: حدود ۹۰۰ هزار نفر همچنان در شهر غزه و شمال غزه به سر می برند. افراد مقیم مراکز پناهندگان از حملات اسرائیل در امان نمانده اند.

وی افزود: آنچه رسانه ها درباره کشتار و جنایات اسرائیل بیان می کنند قطره ای از دریا و بسیار ناچیز است. همه نانوانی ها به علت حملات اسرائیل تعطیل شده اند که این گواهی دهنده یک فاجعه خطرناک است.

سخنگوی وزارت امور داخلی غزه تصریح کرد: نبود آب آشامیدنی سالم، ساکنان غزه را به نوشیدن آب ناسالم سوق داده است. ۹۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه با فاجعه پس از توقف فعالیت نانوایی ها و قطع آب روبرو هستند. از آغاز حمله کمکی به شمال غزه نرسیده است.

وی خواستار معرفی سران رژیم صهیونیستی به دادگاه جنایات جنگی به سبب کشتاری که رقم زده اند، شد و گفت: گذرگاه امنی که اشغالگران از آن سخن می گویند دروغ است و تبدیل به گذرگاه مرگ شده است.

سازمان پزشکان بدون مرز: اسرائیل مانع از ورود دارو به غزه می شود

از سوی دیگر سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد: اسرائیل مانع از ورود برخی داروها و تجهیزات پزشکی به غزه می‌شود. آتش‌بس تنها راه تضمین رسیدگی به بحران انسانی جاری در غزه است.

حملات جدید موشکی مقاومت به رژیم صهیونیستی

صدای آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه به صدا درآمده است.

سرایا القدس اعلام کرد که شهرک مفتاحیم در مجاورت باریکه غزه را هدف حمله موشکی قرار داده است.

گردان‌های قسام نیز اعلام کرد که در پاسخ به کشتار غیرنظامیان در غزه شهر اشغالی بئر السبع را هدف حمله موشکی قرار داده است.

همچنین گردانهای مجاهدین هم از حملات موشکی به سدیروت خبر داد.

حمله رزمندگان حزب الله به مرکز نظامی رژیم صهیونیستی

مرکز نظامی برکه ریشا رژیم صهیونیستی از لبنان به طور مستقیم هدف قرار گرفت.

گلوله باران شهرکهای مرزی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد: اشغالگران اطراف شهرکهای البستان و یارین را گلوله باران کردند.

همچنین اشغالگران، اطراف شهرکهای اللبونه و منطقه الناقوره را نیز هدف قرار دادند.

پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان

خبرنگار المیادین از پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز جنوب لبنان خبر داد.

حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل با ۲ پهپاد

مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: پایگاه اشغالگران آمریکایی در حریر در شمال عراق با دو پهپاد هدف قرار گرفت. این پهپادها به هدف اصابت کردند.

آنروا: چند ساعت آتش بس برای ارسال کمک کافی نیست

سخنگوی آنروا اعلام کرد: آتش بس باید برقرار شود تا ما بتوانیم میزان خسارات و نیازهای فراوان در غزه را ارزیابی کنیم.

وی افزود: ما به آتش بس دائمی نیاز داریم و چند ساعت آتش بس برای ارسال کمک کافی نیست.

سخنگوی آنروا همچنین اعلام کرد: حدود ۷۱۶ هزار آواره در مراکز وابسته به آنروا به سر می برند.

آژانس آنروا: ساکنان نوار غزه از دریافت کمک‌های بشردوستانه محروم بوده و در معرض کشتار و بمباران خارج از منازلشان قرار گرفته اند.

سازمان بهداشت جهانی: برخی عملهای جراحی بدون بیهوشی انجام می شود

سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرد: برخی عمل های جراحی در غزه بدون بیهوشی انجام می شود. بیش از ۱۶۰ نفر از کارکنان بخش درمان حین انجام ماموریت در نوار غزه به شهادت رسیدند.عمل جراحی برخی افراد در غزه از جمله افرادی که دچار قطع عضو شدند، بدون بیهوشی انجام می‌گیرد.

افزایش شمار شهدای کرانه باختری به ۱۶۳ نفر / مقابله مقاومت با اشغالگران در طولکرم

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون به ۱۶۳ نفر افزایش یافت.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه و با در نظر گرفتن این آمار، شمار شهدای کرانه باختری که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند، به ۳۷۱ نفر افزایش یافت.

این خبر در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز سه‌شنبه به اردوگاه جنین در کرانه باختری یورش بردند و شماری از فلسطینی‌ها را زخمی کردند. آنها در حملات خود به اردوگاه جنین از بولدوزرهای نظامی برای تخریب محله‌ها و خانه‌های مسکونی فلسطینیان استفاده کردند.

نظامیان اشغالگر همچنین از نیمه شب گذشته تا بامداد امروز اردوگاه طولکرم را هدف حملات خود قرار دادند و باعث ویرانی گسترده در آن شدند. رزمندگان مقاومت هم با این حملات مقابله کرده و صهیونیست‌ها را هدف تیراندازی سنگین قرار دادند.

«یاسین ۱۰۵» تانک‌ها و نفربر ارتش صهیونیستی را در غزه شکار کرد

گردان‌های قسام دقایقی قبل اعلام کردند که با استفاده از دوش پرتاب «یاسین ۱۰۵» تعدادی از تجهیزات نظامیان صهیونیست در نوار غزه را منهدم کرده اند.

براساس این گزارش، نیروهای فلسطینی موفق شدند ۳ تانک، یک نفربر و یک بولدوزر متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در نزدیکی اردوگاه الشاطی منهدم کنند.

خبرنگار المیادین گزارش داده بود که محور شمال غربی النصیرات و الزوایده شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست که قصد نفوذ در این منطقه را داشتند بود.

نیروهای مقاومت طی شب گذشته با عناصر اشغالگر که قصد نفوذ به محور جنوبی شهر غزه را داشتند درگیر شدند.

تحلیلگر صهیونیست: هفتم اکتبر روز نکبت اسرائیلی‌ها است

تحلیلگر نظامی روزنامه اسرائیل الیوم گفت که یک ماه پس از عملیاتی که حماس در اسرائیل انجام داد، به این مسئله فکر می‌کنم که ارتش اسرائیل چگونه به شهرک نشینان در مجاورت نوار غزه وعده داده بود که آنها در امنیت و تحت حفاظت هستند، ولی به یک باره پس از حمله حماس کسی را برای دفاع از خود نیافتند.

این تحلیلگر نظامی صهیونیست در ادامه سخنانش اذعان کرد که روز هفتم اکتبر روز نکبت اسرائیلی‌ها بود.

در خبری دیگر، روزنامه اسرائیل الیوم به نقل از یک افسر اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: حماس چیزهای بسیاری از ما می‌داند و آنها از نحوه عملکرد ما به خوبی اطلاع دارند. آنها داده‌های اطلاعاتی دقیقی در اختیار دارند و بر اساس این اطلاعات نتایج خوبی کسب می‌کنند.

توصیه بلینکن به نتانیاهو: لطفاً از بمب‌های کوچک‌تر استفاده کنید!

روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا در گزارشی مدعی شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور در سفر به اراضی اشغالی و دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به منظور کاهش قربانیان غیرنظامی در نوار غزه خواسته است تا اسرائیلی‌ها از بمب‌های کوچک‌تر استفاده کنند!

بلینکن در دیدار آخر هفته با سران کشورهای عربی و همچنین محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، مدعی شد که در گفت‌وگو با نتانیاهو، درباره «اقدامات ملموس» جهت کاهش قربانیان غیرنظامی در غزه، شفاف‌سازی کرده است، هرچند به طور مشخص از این اقدامات صحبتی نکرد!

یکی از مقامات آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به نیویورک‌تایمز گفته است که این اقدامات نه‌تنها شامل استفاده از بمب‌های کوچک‌تر می‌شود، بلکه جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و دقیق درباره مقر و شبکه‌های کنترل و فرماندهی حماس را نیز دربرمی‌گیرد. همچنین به ادعای این منبع، بلینکن از به‌کار بردن نیروی زمینی به منظور جداسازی مراکز غیرنظامی از مقرهای حماس و همچنین کاهش هدف‌گیری‌های کور دفاع کرده است!

واشنگتن روز جمعه مدعی شد که از اسرائیل درباره «تفکر و تحلیلی که پشت حملات هوایی ویرانگر به اردوگاه جبالیا بوده» توضیح خواسته است! نیروهای رژیم صهیونیستی با آنچه کارشناسان «چندین بمب ۲۰۰۰ پوندی (بیش از ۹۰۰ کیلوگرمی) ساخت آمریکا» توصیف کرده‌اند، بخشی از این اردوگاه را با خاک یکسان کرده و «مدعی» شدند که یک فرمانده حماس و چندین شبه‌نظامی را کشته‌اند (به شهادت رسانده)!

پیام ویژه مقاومت فلسطین در غزه برای ارتش متجاوز / اشغالگران در تیررس موشک‌های کوتاه‌بُرد

سایت شبکه المیادین: بعد از گذشت ۱۱ روز از آغاز حملات زمینی و گسترش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه، اشغالگران صهیونیست همچنان نتوانسته‌اند در مناطق شهری بخش شمالی نوار غزه نفوذ کنند.

نیروهای متجاوز از چند منطقه که به همراه خودروهای زرهی و تانک‌ها قصد نفوذ به آنها را داشتند به ویژه در شرق محله الزیتون و جنوب آن و مناطق شمالی اردوگاه الشاطی و شرق بیت حانون عقب نشینی کرده‌اند.

فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل سختی نفوذ و پیشروی در محورهای گذشته به دنبال ایجاد محورهای فرعی جدید هستند.

نیروهای مقاومت از پوشش شب برای هدف قرار دادن عناصر صهیونیست با استفاده از تجهیزات دید در شب خود و با توجه به احاطه کامل به جزئیات مناطق مسکونی و خیابان‌های غزه استفاده می‌کنند.



ویدئوهای منتشر شده، هدف قرار دادن تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی آن هم در تاریکی شب را نشان می‌دهد که این پیام را به ارتش رژیم صهیونیستی می‌رساند: نظامیان اشغالگر حتی شب‌ها هم نمی‌توانند راحت باشند.

نقش بستن تصویر «ابوعبیده» بر وب‌سایت یک باشگاه ورزشی رژیم صهیونیستی

رسانه‌های رسمی رژیم صهیونیستی اعلام کردند وب‌سایت باشگاه بسکتبال «مکابی» تل آویو هک شده و تصویر «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس بر آن نقش بسته است.

این خبر در حالی است که هک شدن وب‌سایت‌های مختلف متعلق به رژیم صهیونیستی از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی افزایش یافته است.

همزمان با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، وب سایت روزنامه عبری «جروزالم پست» هدف حمله سایبری قرار گرفت و به صورت کامل از دسترس خارج شد.

نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل درباره توقف جنگ در غزه

پس از کارشکنی آمریکا و انگلیس و ناکامی مجدد نشست غیرعلنی روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه توقف جنگ در غزه و برقراری آتش‌بس، «لانا زکی نسیبه»، نماینده امارات در سازمان ملل اعلام کرد روز پنج‌شنبه ۹ نوامبر بار دیگر درباره برقراری آتش‌بس در خاورمیانه، نشست علنی برگزار خواهد.

بنیامین نتانیاهو: با آتش‌بس در غزه مخالفم!

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه آمریکایی «ای بی سی» گفت: بدون آزادسازی اسرا هیچ آتش بسی محقق نخواهد شد.

وی در ادامه در خصوص آینده نوار غزه بعد از پایان جنگ مدعی شد: من معتقدم که اسرائیل برای یک دوره نامشخص مسئولیت کامل امنیت این منطقه را به دست می‌گیرد چرا که دیدیم زمانی که مسئولیت امنیت این منطقه را به دست نداشتیم چه اتفاقی افتاد!

نتانیاهو اضافه کرد: در خصوص توقف چند ساعته درگیری‌ها باید بگویم که ممکن است یک ساعت این منطقه و یا یک ساعت در منطقه دیگر توقف درگیری‌ها رخ بدهد اما آتش بس فراگیر جز با آزادسازی کامل اسرا انجام نخواهد شد.

این در حالی است که نیکلاس دی ریویر، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد پس از پایان نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه، در جمع خبرنگاران گفت: «با توجه به جدی بودن وخامت وضع انسانی و نیازهای اساسی مردم غزه، فرانسه خواستار یک آتش‌بس فوری بشردوستانه پایدار و مستمر برای کمک به غیرنظامیان در غزه است».

تشدید حملات هوایی و توپخانه ای علیه غزه برای پوشش دادن نفوذ زمینی اشغالگران

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مانند روزهای گذشته مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند. ارتش اشغالگر همچنین منازل مسکونی در مرکز رفح را هدف قرار داد.

شبکه المیادین گزارش داد که در جریان بمباران ۲ خانه در شرق رفح دست کم ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیده و یا زخمی شده و تعدادی نیز زیر آوار مانده‌اند.

قایق‌های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به حملات خود علیه اردوگاه الشاطی و منطقه مینای غربی در شهر غزه ادامه داده و به سمت این مناطق خمپاره شلیک می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده به دلیل کمبود امکانات، تیم‌های نجات در نوار غزه بسیار محدود عمل کرده و کسانی را نجات می‌دهند که امید به زنده ماندن آنها وجود دارد. پیکرهای بسیاری از شهدای فلسطینی همچنان زیر آوار ساختمان‌های بمباران شده مانده‌اند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز به صورت گسترده شرق خانیونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. این در حالیست که جنگنده‌های ارتش اشغالگر مسجد حطین واقع در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که بیمارستان القدس به دلیل بمباران شدید اطراف این بیمارستان و بسته شدن راه‌های منتهی به آن به صورت کامل تعطیل شده است.

همچنین در جریان بمباران اطراف بیمارستان‌های کمال عدوان و القدس در غزه تعدادی از فلسطینی‌ها به شهادت رسیدند.

تنها طی بمباران یک منزل مسکونی در منطقه معن واقع در خانیونس ۹ فلسطینی به شهادت رسیدند.

درگیری سنگین میان نیروهای مقاومت و اشغالگران در محور جنوبی غزه

از سوی دیگر محور شمال غربی النصیرات و الزوایده شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست که قصد نفوذ در این منطقه را داشتند بود.

خبرنگار المیادین گزارش داد که نیروهای مقاومت طی شب گذشته با عناصر اشغالگر که قصد نفوذ در محور جنوبی شهر غزه را داشتند درگیر شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز با بمباران گسترده جنوب و غرب شهر غزه تلاش کرد این عناصر نظامی را برای نفوذ در منطقه مذکور تحت پوشش قرار دهد.

این در حالیست که نیروهای مقاومت همچنان برای ممانعت از نفوذ اشغالگران با وجود تشدید حملات هوایی و توپخانه ای علیه نوار غزه ایستادگی می‌کنند. نیروهای مقاومت همچنین در محور تل الهوا واقع در جنوب نوار غزه مانع نفوذ و پیشروی نظامیان اشغالگر شدند.

یورش اشغالگران به کرانه باختری و تخریب اردوگاه طولکرم

در جریان یورش نظامیان صهیونیست به منطقه سعیر واقع در شمال الخلیل در کرانه باختری یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید.

رسانه‌های فلسطینی نیز از بازداشت گسترده فلسطینی‌ها در منطقه سموعه واقع در جنوب الخلیل توسط اشغالگران اسرائیلی خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین یک منطقه در داخل اردوگاه طولکرم را با شلیک موشک هدف قرار دادند.

سرایا القدس اعلام کرد که نیروهای فلسطینی وابسته به گردان طولکرم به صورت گسترده با نظامیان اشغالگر که به این منطقه یورش برده بودند درگیر شده و تعدادی از آنها را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به اردوگاه طولکرم خیابان‌ها و زیرساخت‌های این اردوگاه را تخریب کردند.

اسرائیل هیچ اهمیتی به زندگی انسان‌ها نمی‌دهد

از سوی دیگر مسئول تیم پزشکی نروژ مستقر در نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: سران سیاسی و نظامی اسرائیل هیچ اهمیت به ارزش زندگی انسان‌ها نمی‌دهند.

وی در ادامه افزود: ارتش اسرائیل ذره‌ای احترام برای انسان‌ها و زندگی آنها قائل نیست.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ای بی سی گفت: بدون آزادسازی اسرا هیچ آتش بسی محقق نخواهد شد.

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