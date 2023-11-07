شهادت دو خبرنگار دیگر در غزه/ افزایش شمار شهدای خبرنگار به ۴۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که «یحیی ابومنیعه» خبرنگار رادیو الاقصی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسید.

خبرگزاری سما همچنین از شهادت «محمد ابو حصیره» خبرنگار خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) و ۴۸ نفر از اعضای خانواده او در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه مسکونی آنها در غزه خبر داد.

بر اساس بیانیه این دفتر، با شهادت این دو خبرنگار فلسطینی، شمار شهدای خبرنگار از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون به ۴۹ نفر افزایش یافت.