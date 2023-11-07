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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۵

رئیس پلیس فتای استان سمنان:

مردم نسبت به بدافزار ETKA هوشیار باشند

مردم نسبت به بدافزار ETKA هوشیار باشند

سمنان- رئیس پلیس فتای استان سمنان نسبت به فعالیت بدافزار ETKA هشدار داد و از مردم خواست تا نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان، سرهنگ محمد رضا فداییان بیان کرد: شیوه جدید کلاهبرداری اینترنتی از کاربران فضای مجازی در سطح استان اتفاق افتاده که موجب مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا شده است.

وی ادامه داد: در این روش کلاهبرداری بدافزاری تحت عنوان اتکا، توسط مجرمین سایبر در حوزه مالی طراحی شده فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس پلیس فتای استان سمنان گفت: مجرمان سایبری با درج آگهی کاریابی و درآمد در منزل کاربر را ترغیب به نصب برنامه کرده و با توجه به اینکه نام برنامه ( ETKA ) است کاربر اغوا شده و پس از نصب برنامه در تلفن همراه خود قربانی می‌شود

فداییان بیان کرد: این بدافزار پس از نصب به پیامک و دفترچه تلفن کاربر دسترسی گرفته و در ادامه با سو استفاده از این دسترسی سایر اقدامات مجرمانه را صورت می‌دهد.

کد مطلب 5932504

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