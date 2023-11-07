دریافت 11 MB کد مطلب 5932535 https://mehrnews.com/x33rS9 ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳ کد مطلب 5932535 فیلم هنر فیلم هنر ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳ واکنش یامینپور به برخی انتقادات به برنامه «به افق فلسطین» یامین پور معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: با همه اختلاف نظرهای سیاسی در موضوع فلسطین وفاق ملی وجود دارد. کپی شد مطالب مرتبط ظرفیت گروههای مقاومت عراق در حمایت از فلسطین/ تاثیر حملات بازدارنده به مواضع آمریکا اصولگرایان و اصلاحطلبان در مسأله فلسطین اتفاق نظر دارند/ افراد اثرگذار سیاسی کشور به میدان آمدند واکنش احساسی کودک کرهای به فیلم کودکی زخمی در غزه فرانسه خواستار آتشبس فوری بشردوستانه در غزه شد «به افق فلسطین» بیوطن بود/ بار دیگر تجربه برنامه گفتوگو محور خبرنگاری نکنید تا کشته نشوید! برچسبها وحید یامین پور وزارت ورزش و جوانان فلسطین مقاومت فلسطین رسانه ملی
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