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کد مطلب 5932535
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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

واکنش یامین‌پور به برخی انتقادات به برنامه «به افق فلسطین»

واکنش یامین‌پور به برخی انتقادات به برنامه «به افق فلسطین»

یامین پور معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: با همه اختلاف نظرهای سیاسی در موضوع فلسطین وفاق ملی وجود دارد.

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