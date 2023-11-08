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کد مطلب 5932624
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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

واکنش احساسی کودک کره‌ای به فیلم کودکی زخمی در غزه

واکنش احساسی کودک کره‌ای به فیلم کودکی زخمی در غزه

واکنش احساسی کودک کره‌ای به فیلم کودکی زخمی در غزه را مشاهده میکنید.

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    نظرات

    • فرهاد صفایی مقدم از کرمانشاه IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چی بگیم از روزی که چشم باز کردیم دنیا رو دیدیم کشتن کودکان بی دفاع فلسطین میبینیم کی میخاد تمام شه خدا انشالله نابودشدن کنه آمریکا اسرائیل

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