دریافت 5 MB کد مطلب 5932624 https://mehrnews.com/x33rTY ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷ کد مطلب 5932624 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷ واکنش احساسی کودک کرهای به فیلم کودکی زخمی در غزه واکنش احساسی کودک کرهای به فیلم کودکی زخمی در غزه را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تردیدی در پیروزی ملت فلسطین نیست واکنش یامینپور به برخی انتقادات به برنامه «به افق فلسطین» انهدام تجهیزات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به دست نیروهای فلسطینی ادعای جدید کاخ سفید: با اشغال مجدد غزه مخالف هستیم مادورو: ایده «صهیونیسم» از «نازیسم» خطرناکتر است بیش از نیمی از بیمارستانهای نوار غزه تعطیل شدهاند شب شعر «غزلهای خونین غزه» در یاسوج برگزار شد نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل درباره توقف جنگ در غزه برچسبها غزه نوار غزه خردسالان کودکان فلسطین طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی
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