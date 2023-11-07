سید احمد علوی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وحدت رویه همه جریانات سیاسی در خصوص فلسطین در کشور، اظهار داشت: موضوع فلسطین موجب وحدت جهان اسلام شده است و می‌توان گفت یکی از دلایلی که بحث صلح ابراهیم مطرح شد، احساس خطری بود که دشمنان از وحدت جهان اسلام داشتند.

وی افزود: سران رژیم صهیونیستی بعد از مطرح کردن صلح ابراهیم سعی کردند با سران کشورهای عربی ارتباط برقرار کنند تا وحدت جهان اسلام حول محور فلسطین را بر هم بزنند.

علوی با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) و نیز مقام معظم رهبری بر آرمان فلسطین و همچنین نام‌گذاری روز قدس توسط امام راحل، گفت: صهیونیست‌ها برای اینکه مسأله فلسطین سبب اتحاد بین شیعه و سنی نشود و این وحدت رویه را در ایران به هم بزنند، تلاش کردند تا افرادی را به‌کار بگیرند تا بگویند در ایران وحدت نظر نیست اما هرگاه موضوع فلسطین مطرح می‌شود در داخل کشور جریان‌های مختلف سیاسی اعم از جریان‌های اصولگرایی و اصلاح طلبی بر روی این موضوع محکم و متحد ایستادند.

افراد اثرگذار جناح‌های سیاسی به میدان آمدند

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به همبستگی و اتحاد جریان‌های سیاسی در ایران در موضوع طوفان الاقصی، بیان کرد: در ماجرای طوفان‌الاقصی بار دیگر وحدت را بین جریان‌های سیاسی شاهد بودیم و ملاحظه کردیم افراد تأثیرگذار در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب محکم پای این موضوع به میدان آمدند.

وی ادامه داد: در جریان اصولگرایی احزابی مثل جامعتین یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، حزب موتلفه اسلامی، جبهه پایداری، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و … و در جریان اصلاح طلب نیز احزاب افراد تأثیرگذار ورود کردند و حتی جریان‌های دیگری نیز با اعلام مواضع نشان دادند که در موضوع حمایت از فلسطین تردیدی ندارند و آرمان حضرت امام (ره) همچنان جاری و ساری است.

سید احمد علوی تاکید کرد: اگر می‌بینیم که بعضی افراد اکنون با کلام و نوشتار خود در موضوع حمایت از فلسطین تردیدی ایجاد می‌کنند، این‌ها نه متعلق به جریان اصولگرایی هستند و نه اصلاح طلب لذا باید خودشان بگویند از کدام جریان هستند.

حتی اقلیت‌های مذهبی حامی فلسطین هستند

وی اذعان کرد: در موضوع فلسطین نه تنها جریان‌های سیاسی دارای وحدت کلمه هستند، بلکه جریان‌ها و اقلیت‌های مذهبی درون کشور نیز بر حمایت از فلسطین تاکید دارند.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: امروز در کشورهایی مانند اردن، مصر و عربستان که برای آنها صهیونیست‌ها نقطه هدف بوده است، ملاحظه می‌کنیم که ملت‌ها نسبت به این موضوع واکنش تندتری داشتند و تطهیر رژیم صهیونیستی در جهان اسلام موفق نبوده است و اگر کسی این تلاش را صورت می‌دهد باید مشخص کند که بر چه اساس و مبنایی این موضوع را پیگیری می‌کند.