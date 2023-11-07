به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح روز سه شنبه در نشست مبادلات مرزی در سالن جلسات شهید ملکشاهی استانداری ایلام گفت: در دیدار اخیر با ریاست محترم جمهور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت استان در حوزه‌های مختلف، مهم‌ترین اولویت‌های استان در حوزه‌های اقتصادی، زیرساخت‌های راه، صنعت، کشاورزی، معیشت مردم و مبادلات مرزی و صادراتی تشریح شد و ریاست محترم جمهور برای رفع مشکلات مطرح شده استان، دستورات لازم را صادر کرد.

وی با بیان اینکه پیگیری برای رفع این مشکلات یکی پس از دیگری در دست اقدام و وارد فاز اجرایی شده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این دیدار در رابطه با مسائل استان اشاره شد، راه‌اندازی بازارچه هلاله شمالی و بازارچه مرزی مهران بود که دستورات لازم در این رابطه صادر شده است.

بهرام‌نیا خاطرنشان کرد: اگر چه در گذشته توافقات لازم برای راه‌اندازی مرز چیلات و چنگوله انجام گرفته اما به دلیل عدم موافقت دولت مرکزی عراق برای راه‌اندازی مرز چیلات، پیگیری برای راه‌اندازی سایر بازارچه‌ها در دستور کار قرار دارد.

استاندار ایلام تأکید کرد: یکی از مهمترین الزامات، تصویب طرح توجیهی بازارچه مرزی مهران با قید اولویت و با در نظر گرفتن همه جوانب و استفاده از نظرات کارشناسان خُبره و دستگاه‌های امنیتی در شورای مبادلات مرزی است.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه بهترین راهکار برای اشتغال و رونق اقتصادی، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی با رویکرد تجارت چمدانی است، ادامه داد: راه‌اندازی این بازارچه‌ها علاوه بر تثبیت مرزها منجر به کسب درآمد به خصوص برای مرزنشینان خواهد بود بطوریکه نقش مستقیمی در رونق زندگی ۵ هزار خانوار و ۲۵ هزار مرزنشین دارد.

وی در ادامه با اشاره به طرح شهرک اربعین بیان کرد: با تلاش‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته ایجاد این شهرک در شورای عالی معماری شهرسازی مصوب شد، این شهرک دارای طرح جامع تفصیلی است که طرح جامع آن با کمک مدیران استان تدوین می‌شود، در این شهرک محل احداث امکانات و زیرساخت‌های لازم جانمایی شده است.

بهرام‌نیا اضافه کرد: فاز اول این شهرک در جنب پایانه برکت به میزان ۲۳۰ هکتار خواهد بود که این میزان تا ۴۶۳ هکتار افزایش خواهد یافت. لذا یکی از ضروریات احداث سردخانه است که علاوه بر استفاده در ایام اربعین می‌توان برای سایر موارد از جمله برای برخی از مواد پروتئینی و سبزیجات در ایام غیر از اربعین نیز در جهت توسعه صادرات استفاده کرد که بسیار حیاتی و از ضروریات است.

براساس این گزارش، در این جلسه مصوب شد تا ظرف یک ماه آینده نشست مشترکی با کشور عراق و استان‌های همجوار با این دو مرز در مرز مهران برگزار شود تا روند راه‌اندازی این دو بازارچه در کشور عراق نیز تسریع یابد. همچنین تصمیمات لازم در خصوص هماهنگی به منظور ساماندهی جابجایی زوار در پایانه مرزی مهران اتخاذ شد.