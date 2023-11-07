مراحل فنی «به خاطر یک کیف دلار» آغاز شد/ انتشار اولین تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز مراحل فنی، اولین تصویر از فیلم سینمایی «به خاطر یک کیف دلار» به کارگردانی حمید بهرامیان و تهیه‌کنندگی آذر معماریان منتشر شد.

محسن کیایی، مهران احمدی، پانته‌آ پناهی‌ها، علی اوجی، هومن حاجی‌عبدالهی، سودابه بیضایی، سها نیاستی، روزبه اختری، سجاد پرالک، مریم ماهور بازیگران این فیلم سینمایی کمدی هستند.

«به خاطر یک کیف دلار» را حمید بهرامیان و سیدمسعود سعیدی به طور مشترک به نگارش درآورده‌اند و در موسسه فرهنگی هنری سایان به مجری طرحی سید مهدی سعیدی تولید شده است.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: «میدونی با شش میلیون یورو، چندتا شست میشه خرید؟»

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مشاور تهیه‌کننده: سید جمال ساداتیان، جانشین تهیه‌کننده: امید معلم، مدیر فیلم‌برداری: رضا سپهری، طراح صحنه: پیمان محمدی، طراح لباس: مجید لیلاجی، صدابردار: بابک اخوان، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مدیر تولید: سید دانیال کاشانچی، تدوین: نیما جعفری‌جوزانی، مدیر برنامه‌ریزی: عادل معصومیان، سرپرست گروه کارگردانی: یوسف وجداندوست، دستیار اول کارگردان: سعید آهنج، جلوه‌های ویژه بصری: امین انتشاری، جلوه‌های ویژه میدانی: رضا ترکمان، مدیر تدارکات: حسین امینی، عکاس: صبا سیاه‌پوش.