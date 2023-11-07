  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

وابستگی به تلفن همراه از معضلات مهم برای دانش‌آموزان است

بوشهر- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: وابستگی به تلفن همراه یکی از معضلات دانش‌آموزان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی فرد صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه سفیران سلامت دانش‌آموزی در برازجان گفت: یکی از معضلاتی که امروزه دانش‌آموزان با آن دست‌به‌گریبان هستند، وابستگی بیش از به تلفن همراه است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته مکان‌هایی برای ترک وابستگی به تلفن همراه راه انداخته‌اند که اگر در کشور ما هم این وابستگی به همین شکل افزایش داشته باشد راه‌اندازی این مکان‌های ترک در کشور ما هم دور از انتظار نیست.

این مقام مسئول بهداشتی با بیان اینکه پژوهش‌ها ثابت کرده کسانی که به تلفن همراه وابستگی دارند کمتر سراغ مطالعه می‌روند افزود: اشتغال بیش از حد ذهن، عدم تمرکز و افت تحصیلی از عواقب این وابستگی است.

برجوئی‌فرد به والدین توصیه کرد که برای استفاده از تلفن همراه توسط بچه‌ها باید زمان تعیین کرد.

کد خبر 5932714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

