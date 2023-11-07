به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی فرد صبح سه شنبه در آئین افتتاحیه سفیران سلامت دانشآموزی در برازجان گفت: یکی از معضلاتی که امروزه دانشآموزان با آن دستبهگریبان هستند، وابستگی بیش از به تلفن همراه است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته مکانهایی برای ترک وابستگی به تلفن همراه راه انداختهاند که اگر در کشور ما هم این وابستگی به همین شکل افزایش داشته باشد راهاندازی این مکانهای ترک در کشور ما هم دور از انتظار نیست.
این مقام مسئول بهداشتی با بیان اینکه پژوهشها ثابت کرده کسانی که به تلفن همراه وابستگی دارند کمتر سراغ مطالعه میروند افزود: اشتغال بیش از حد ذهن، عدم تمرکز و افت تحصیلی از عواقب این وابستگی است.
برجوئیفرد به والدین توصیه کرد که برای استفاده از تلفن همراه توسط بچهها باید زمان تعیین کرد.
