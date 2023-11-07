برداشت بیش از ۳هزار تن انار از باغات شهرستان ارزوییه

یوسف پورعبدالله در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: سطح زیر کشت باغات انار بارور در این شهرستان ۴۳۰ هکتار است و در سال جاری به طور متوسط از هر هکتار بیش از ۷ تن محصول برداشت شده است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰۰۰ تن محصول از سطح باغات برداشت و روانه بازار شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوییه گفت: مناطق عمده تولید انار در این شهرستان دهسرد – سیاهکوه – صوغان بوده و ارقام عمده انار تولیدی این شهرستان شامل کیوانی –روده ای –رباب –ملس -خوش نوازی –دانه مشکی سیاهکوه و گر است.

پورعبدالله خاطرنشان کرد: کار برداشت ارقام شیرین انار به پایان رسیده و در حال حاضر انار ترش در حال برداشت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوییه ادامه داد: از مشکلاتی که باغداران شهرستان در سال جاری با آن مواجه شدند خسارت مگس میوه مدیترانه و کرم گلوگاه انار و ترکیدگی میوه به دلیل نوسانات دمایی است که روی عملکرد امسال باغات تأثیر گذاشته است.