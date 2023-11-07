به گزارش خبرگزاری مهر، شکوفه نیکفر، مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: مطالعات نشان میدهد هزینههایی که برای هر یک سال تأخیر در درمان شروع میشود حدود ۵۰ درصد به هزینههای بعدی مثل بستری در بیمارستان، مراجعه به اورژانس و دارودرمانی اضافه میکند و همین تأخیر در تشخیص حدود ۶۰ درصد از هزینههای مشکلات ناشی از دیابت را افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: شاید دیابت خودش به تنهایی بیماری خیلی گرانی نباشد اما بعداً مشکلات قلبی و عروقی، دیالیز، پیوند اعضا، مشکلات چشم و از کار افتادگی را به همراه دارد که همین مشکلات هزینههای زیادی را برای فرد ایجاد میکند.
مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است که خیلی مسائل توسط فرد بیمار جدی گرفته نمیشود. کاهش وزن، مراقبت زخم، مراقبت از عوارض بیماری برخی از مواردی است که باید در برنامه روتین فرد مبتلا به دیابت قرار گیرد که بسیاری افراد از آن غافل هستند.
وی ادامه داد: ما دیابت را جدی نمیگیریم چرا که جای آموزش در کشور خالی است. هیچچیز به اندازه آموزش نمیتواند در اصلاح سبک زندگی افراد دیابتی تأثیرگذار باشد. تنها آموزش میتواند مجموعهای از مشکلات دیابت که به طور پیوسته خانواده با آن درگیر است را کاهش دهد.
۷ میلیون دیابتی در کشور
علیرضا استقامتی فوقتخصص غدد درونریز و متابولیسم، نیز با اشاره به اینکه در کشور ما بیش از ۷ میلیون نفر دیابت دارند، خاطرنشان کرد: اگر دیابت جدی گرفته نشود خودش را تحمیل میکند. نیاز به دارو در واقع نیازی است که این بیماری برای فرد بیمار ایجاد میکند. اما بدتر از آن، عوارضی است که دیابت با خود به همراه دارد.
وی افزود: دیابت میتواند منشأ بسیاری از بیماریها به شمار بیاید. زیرا عوارض دیابت بسیاری از اعضای بدن را درگیر میکند. در صورت پیشرفت بیماری فرد مبتلا دچار عوارضی میشود که نیاز به پیوند کلیه و پیوند قلب پیدا کرده و هزینههای زیادی را بر خانواده فرد مبتلا تحمیل میکند.
استقامتی تاکید کرد: وقتی من به عنوان یک پزشک و محقق موضوعی را مطرح میکنم باید با آن برخورد علمی شود تا بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم. در این صورت ما میتوانیم دیابت و هزینههای جاری را که میتواند بر فرد و جامعه تحمیل شود، کنترل کنیم.
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