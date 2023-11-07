صدور دستور پیگیری مرگ خرس ها در مجن/علائم هشدار دهنده نصب شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی بعد از ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات دادگستری سمنان ضمن بیان اینکه برای پیگیری علت تلف شدن خرس‌های قهوه‌ای در مجن دستور رسیدگی قضائی صادر شده است، ابراز داشت: نصب علائم هشدار دهنده در مسیر جاده، همکاری با نهادها برای صیانت از گونه‌های جانوری و برخورد با سهل انگاران در این دستور به دادستان شاهرود قید شده است.

وی ضمن بیان اینکه طی روزهای اخیر تصاویر و ویدئو در فضای مجازی پیرامون زنده گیری و انتقال دو خرس در منطقه مجن شاهرود خبر ساز شده است، افزود: دادستان شاهرود موظف شد تا با دعوت از محیط زیست موضوع را مورد واکاوی قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بابیان اینکه مستندات لازم درباره وضعیت جسمی خرس‌ها، صحت عمل و میزان امکانات ضروری برای انتقال خرس‌های آسیب دیده باید تهیه شود، ابراز داشت: در صورت محرز شدن هر گونه سهل انگاری با مورد پیش آمده برخورد قانونی خواهد شد.

عبدالهی ضمن بیان اینکه به دلیل قرار گرفتن در فصل سرد سال و کمبود منابع غذایی احتمال تعرض حیات وحش به باغات وجود دارد، تصریح کرد: با مشارکت نهادهای مربوط باید از گونه‌های مختلف جانوری نیز حفاظت درست به عمل آید.

وی افزود: مسیر تردد گونه‌های مختلف حیات وحش در حوزه راه‌های مجن باید شناسایی و این محدوده‌ها به علائم هشدار دهنده و کاهنده سرعت مجهز شوند.