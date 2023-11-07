به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، ندا روستایی پژوهشگر پسادکترا از دانشگاه شهید بهشتی عضو شرکت دانش‌بنیان حسگرسازان نوگستر در خصوص این محصول گفت: سلول اتمی تولید شده از جنس شیشه است که داخل آن بخار اتم روبدیوم است، که برای اولین بار در ایران همکاران ما توانستند آن را تولید کنند.

وی ادامه داد: این محصول در مقایسه با نمونه خارجی از قیمت پایینی برخوردار است و می‌توان در هندسه‌های مختلف تولید کرد.

وی گفت: کاربرد این محصول در مغز نگارها، اندازه‌گیری میدان مغناطیسی مغز و ساعت اتمی، در پروژه‌های اتمی و کوانتونی استفاده می‌شود.

این محقق گفت: گذارهای این محصول اندازه‌گیری شده است و برای اولین بار با کیفیت عالی در کشور تولید شده، در حال حاضر این محصول تجاری‌سازی شده و با توجه به اینکه در صنعت کوانتومی کشور بسیار پرکاربرد است، تولید و عرضه شده است.

روستایی گفت: دانشگاه تهران و دانشگاه شریف از جمله خریداران این محصول به‌دلیل قیمت پایین آن نسبت به نمونه خارجی بودند.