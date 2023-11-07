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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۷

سردار حسین رحیمی خبر داد؛

دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی

دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با اطلاعات و اخبار به دست آمده پرونده‌ای با موضوع پولشویی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی‌های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با انجام اقدامات و ردیابی اموال و دارایی‌های متهم تعداد ۳ دستگاه آپارتمان، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان انواع ارز شناسایی و توقیف شد، عنوان داشت: در این رابطه ۷ نفر که در رابطه با جرایم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده‌ای داشتند دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار رحیمی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری پلیس اینترپل متهم اصلی در حین ورود به کشور شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت خبری پلیس امنیت اقتصادی و اینکه پلیس امنیت اقتصادی در راستای دفاع از امنیت اقتصادی هموطنان با همه توان و اعتقاد به میدان آمده است و نیازمند همراهی مردم شریف است، خاطر نشان کرد: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 5933040
فاطمه کریمی

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