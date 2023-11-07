استفاده نادرست از فضای مجازی جامعه را ملتهب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ظهر سه شنبه مغیثی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند با اشاره به بحث فضای مجازی گفت: فضای مجازی یکی از برنامه‌های دشمن برای دور کردن نوجوانان و جوانان از اعتقاداتشان است که با طراحی این فضا جوانان و نوجوانان ما را از مسائل مهمی مثل نماز دور کرده‌اند و امروز وظیفه‌ی ما مسئولین است که نسل آینده ساز را از عواقب فضای مجازی آگاه کنیم چرا که فضای مجازی بلای جامعه است و جامعه را ملتهب می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند در خصوص برگزاری انتخابات سالم بیان کرد: انتخابات باید در فضایی سالم و بدون تخریب دیگران انجام شود، اما متأسفانه رقبای انتخاباتی در پی تخریب هم هستند و در این زمان یک فضای ملتهب به نام فضای مجازی هم وجود دارد که باید این فضا را کنترل کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی باید نماد نظم و انضباط باشد، گفت: جلسه شورای فرهنگ عمومی یکی از مهمترین جلسات شهرستان است که باید در آن مشکلات فرهنگی شهرستان عنوان شود اما بحث‌های دیگری نیز به این جلسات ورود پیدا می‌کند و از مشکلات فرهنگی دور می‌شویم، متأسفانه هم در بحث کمیت و هم در بحث کیفیت در شورای فرهنگ عمومی عقب هستیم.