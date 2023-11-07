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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۶

افراد مسلح در جنوب غربی کامرون ۲۰ نفر را کشتند

افراد مسلح در جنوب غربی کامرون ۲۰ نفر را کشتند

به گفته مقامات محلی، در حمله به شهر مامفه در جنوب غربی کامرون، مظنونان جدایی‌طلب چندین خانه را به آتش کشیدند که حداقل ۲۰ نفر کشته و بسیاری زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، کودکان و زنان باردار در میان کشته‌شدگان هستند، و بیمارستان مامفه حدود ۱۰ قربانی را در مراقبت‌های ویژه بستری کرده است.

شهردار مامفه، تابنچونگ رابرتسون اشو، روز سه شنبه گفت که جستجو برای بررسی اینکه آیا قربانیان دیگری وجود دارد یا خیر و ممکن است تعداد قربانیان افزایش یابد، ادامه دارد.

چندین رسانه و منابع محلی از تلفات بیشتر خبر می‌دهند.

یکی از اهالی شهر مامفه در تماس تلفنی با رسانه محلی آنادولو گفت که ۵۲ نفر کشته و تعدادی دیگر به شدت مجروح و در بیمارستان بستری شده اند.

کد مطلب 5933180

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حتما این قاتل های ادمکش تخم و ترکه اون نیتانیاهوی سگ پدره حرام زاده یهودی هستند چون مثل همون قاتله کودک کش بیرحم و خبیث هستند

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