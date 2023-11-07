افراد مسلح در جنوب غربی کامرون ۲۰ نفر را کشتند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، کودکان و زنان باردار در میان کشته‌شدگان هستند، و بیمارستان مامفه حدود ۱۰ قربانی را در مراقبت‌های ویژه بستری کرده است.

شهردار مامفه، تابنچونگ رابرتسون اشو، روز سه شنبه گفت که جستجو برای بررسی اینکه آیا قربانیان دیگری وجود دارد یا خیر و ممکن است تعداد قربانیان افزایش یابد، ادامه دارد.

چندین رسانه و منابع محلی از تلفات بیشتر خبر می‌دهند.

یکی از اهالی شهر مامفه در تماس تلفنی با رسانه محلی آنادولو گفت که ۵۲ نفر کشته و تعدادی دیگر به شدت مجروح و در بیمارستان بستری شده اند.