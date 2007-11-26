اروپا به تعهدات خود در برنامه هسته ای ایران عمل نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز، "نوام چامسکی" در گفتگویی با وب سایت سیاسی( Information Clearing House ) درباره تحولات اخیر برنامه هسته ای ایران گفت :"درست به مدت دو سال از 2004 تا 2006 ، ایران توافق کرد تا همه برنامه غنی سازی اورانیوم خود را تعلیق و حتی همه مواردی که همه متفق القول می گویند حق قانونی آنهاست، متوقف کند. این توافقی با اتحادیه اروپا بود."

وی افزود: آنها توافق کردند تا همه برنامه غنی سازی اورانیوم را تعلیق کنند و در مقابل، اتحادیه اروپا قرار بود آنچه را که ضمانتهای کامل در مسائل امنیتی نامیده می شد، برای آنها فراهم کند یعنی اینکه کاری کند تا آمریکا از تهدیدهای خود برای حمله به ایران منصرف شود.

چامسکی تصریح کرد: اتحادیه اروپا طبق تعهدات خود عمل نکرد، چرا که نتوانست آمریکا را منصرف کند. در نهایت اینکه ایرانیها پس از آن کار غنی سازی را آغاز کردند و به نقض آن توافقنامه متهم شدند.

این تحلیلگر برجسته آمریکایی به این مسئله اشاره کرد که چند سال پیش "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد داده بود که هیچ کشوری نباید مواد هسته ای را تا درجه ساخت سلاح توسعه دهد و اینکه غنی سازی در مقیاس بالا باید از سوی یک نهاد بین المللی انجام شود که ایران تنها کشوری بود که این پیشنهاد البرادعی را پذیرفت.

چامسکی درباره قرارداد هسته ای بحث برانگیز آمریکا و هند هم گفت: دولت بوش سخت تلاش می کند تا توافقنامه ای را نهایی کند که نه تنها به هند اجازه می دهد تا از طریق غیرقانونی به سلاحهای هسته ای دست پیدا کند، بلکه همچنین به آن کمک نیز می کند.