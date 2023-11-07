مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با حضور مجازی مهدی رمضانی چابک مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با جمعی از مدیران و مسئولین کشوری و لشکری و خبرنگاران و هنرمندان برگزار شد.

الهام متین به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان معارفه و از زحمات محمد رعیت مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر شد.

الهام متین قبل از این، در نهادکتابخانه‌ها و کانون مساجد فعالیت داشته و از خانواده ارشاد بوده است.

در این مراسم محمد رعیت، مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار کرد: طی ۲۲ ماه که در این حوزه فعالیت داشتم، خدمت کردن به مردم برای من توفیقی بود و امروز، روز سبک بالی و آسوده خاطری است.