هنرجو: ادبیات انقلاب حاصل آزادی بیان پس از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید هنرجو عصر دوشنبه در محفل شعر انقلاب و آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره استانی «ایرانمهر» با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی اظهار کرد: هنر به لحاظ ذاتی و ساختاری، با استبداد و خفقان سازگار نیست و هیچ جامعهای در فضای استبدادی یا استعمارزده، شاهد رشد واقعی هنر و ادبیات اثرگذار نبوده است.
وی با اشاره به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پس از انقلاب، فضای استبدادی از بین رفت و زمینهای فراهم شد تا از اقصی نقاط کشور، آثار ادبی متنوع و جریانساز خلق شود. امروز شاهد شعر اجتماعی، شعر انتقادی، شعر آیینی، شعر دفاع مقدس و شعر اعتراض هستیم که این تنوع، نشانه بالندگی ادبیات پس از انقلاب است.
این شاعر و نویسنده با بیان اینکه برخی جشنوارههای ادبی دارای خروجی و محصول مؤثر هستند و برخی صرفاً جنبه نمایشی دارند، تصریح کرد: با وجود این تفاوتها، فراوانی تولید اثر و حرمت یافتن قلم، بیان و اندیشه پس از انقلاب، یک واقعیت انکارناپذیر است؛ حرکتی که ریشه در رهبری حضرت امام خمینی(ره) داشت و امروز نیز با اهتمام رهبر معظم انقلاب به شعر و ادبیات ادامه یافته است.
هنرجو با اشاره به ضعف معرفی ادبیات انقلاب در رسانهها گفت: رسانهها نتوانستهاند ادبیات انقلاب را آنگونه که شایسته است معرفی و کنکاش کنند. در حالی که آثار ادبی ارزشمندی در حوزه رمان، شعر و تاریخ انقلاب تولید شده، اما کمتر به مخاطب عمومی رسیده است.
وی با تأکید بر اهمیت فضای مجازی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم حضور فعال نیروهای انقلابی در فضای مجازی تأکید کردهاند، اما این ظرفیت آنچنان که باید، فعال نشده است. امروز دشمن از خلأهای موجود استفاده میکند و در فضاهایی که ما غایب بودهایم، گفتمان خود را القا میکند.
این نویسنده با اشاره به ضرورت اشتغالآفرینی در حوزه فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: جوانان مستعد بسیاری در حوزه ادبیات و هنر وجود دارند که اگر حمایت شوند، میتوانند هم تولید اثر کنند و هم در مسیر درست فرهنگی قرار بگیرند. نباید فرهنگ را صرفاً به برنامههای تکراری محدود کرد، بلکه باید با ایجاد فضای متنوع و نشاطآور، مخاطب را جذب کرد.
هنرجو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتاب «از تانکها نمیترسند» گفت: این اثر که با استقبال مخاطبان مواجه شد، تلاشی برای ایجاد مواجهه مستقیم میان نویسنده و نسل نوجوان با تاریخ دفاع مقدس است، چرا که بسیاری از واقعیتهای این دوران هنوز بهدرستی برای نسل جدید روایت نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: ناآگاهی از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم میکند و اگر ما روایتگر صادق تاریخ خود نباشیم، دیگران روایتهای تحریفشده را جایگزین خواهند کرد.
محفل شعر انقلاب و آیین اختتامیه جشنواره استانی «ایرانمهر» با حضور شاعران، نویسندگان و علاقهمندان ادبیات انقلاب اسلامی در قزوین برگزار شد.
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