به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی باردیگر اطراف بیمارستان الشفا را هدف قرار دادند.

الجزیره گزارش داده است که توپخانه رژیم صهیونیستی به بمباران چندین منطقه در غزه و شلیک بمب‌های سنگین در مجاورت بیمارستان الشفا ادامه می‌دهد.

همچنین حملات خشونت آمیزی در نزدیکی بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه گزارش شده است.

نیروهای مقاومت نیز همچنان درگیر نبرد با نیروهای اشغالگر متجاوز در نزدیکی اردوگاه الشطی هستند. همزمان بمباران شدید محله النصر در غرب شهر غزه نیز ادامه دارد.

مدیر بیمارستان اندونزی غزه نیز اعلام کرده است که بمباران مستمر در اطراف این بیمارستان در بامداد گذشته ادامه یافته و احتمال دارد در عرض چند ساعت آینده برق این بیمارستان به دلیل تمام شدن سوخت قطع شود.

این در حالی است که پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که «جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا از «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژییم صهیونیستی خواسته است که به منظور حل موضوع اسرا، درگیری‌ها به مدت سه روز متوقف شود.

بایدن در این ارتباط گفته است که دیروز طی تماس تلفنی از بنیامین نتانیاهو برای توقف درگیری‌ها درخواست کرده است.

مقامات آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند که رییس جمهور بایدن گفت که توقف سه روزه می‌تواند به آزادی برخی از گروگان‌ها در غزه کمک کند.

با این حال، نتانیاهو هرگونه توقف درگیری را رد کرده است.

کاخ سفید قبلاً گفته بود که بایدن و نتانیاهو درباره امکان توقف‌های تاکتیکی… برای امکان آزادی گروگان‌ها گفتگو کردند.

از سوی دیگر، بامداد چهارشنبه نوار غزه در معرض بمباران و حملات توپخانه‌ای بی‌سابقه‌ای قرار گرفت.

گفته شده است که بمباران‌ها به ویژه در اردوگاه الشاطی متمرکز است که روز سه شنبه ۱۵ تانک و نفربر رژیم صهیونیستی در آن منهدم شدند و درگیری‌های شدیدی در این منطقه در جریان بود.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم اعلام کرد یکی از کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه‌اش در شهر غزه هدف تیراندازی نظامیان اسرائیلی قرار گرفته و طی آن یک راننده زخمی شده و دو کامیون نیز خسارت دیدند.

برخی منابع اعلام کردند که گروهی از نیروهای اشغالگر اسرائیلی در اطراف اردوگاه الشاطی در کمین محکم مبارزان مقاومت گرفتار شده و ضربه سختی خورده‌اند و جنگنده‌های اسرائیلی در حال بمباران شدید این منطقه هستند تا نیروهای آنان موفق به فرار شوند.

«وایل الدحدوح»، خبرنگار الجزیره هم اعلام کرد که با توجه به شدت بمباران‌ها و شلیک منورها، به نظر می‌رسد که یک حادثه میدانی برای نیروهای اسرائیلی در غزه اتفاق افتاده باشد.

برخی منابع هم اعلام کردند که مقاومت فلسطین موفق شده یک قایق جنگی ارتش رژیم صهیونیستی را در ساحل منطقه الشاطی منفجر کند.

پیش از این نیز سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از آغاز جنگ تا این لحظه ۳۴۸ نظامی و افسر ارتش، ۵۹ نیروی پلیس و ۱۰ نفر از نیروهای سازمان اطلاعات این رژیم در درگیری‌ها با مقاومت فلسطین کشته شدند.

همزمان با این سخنان، تل آویو با ناامنی روبرو بود و منابع عبری زبان هم اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در پی حمله موشکی اخیر قسام تعطیل شد.

ساعتی پیش از این گردان‌های قسام مجدداً در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه تل آویو را هدف حمله موشکی قرار داده بود.

این دومین حمله موشکی قسام به تل آویو طی کمتر از یک ساعت گذشته به شمار می‌رود.

منابع عبری زبان اعلام کردند که یکی از موشک‌های قسام مستقیماً به داخل تل آویو اصابت کرده است.

کمتر از یک ساعت پیش نیز، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی تل‌آویو را موشک‌باران کرد. موشک‌باران تل‌آویو از سوی گردان‌های قسام همزمان با سخنرانی یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی انجام شد. علاوه بر این گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزان قسام نظامیان دشمن را که به نوار غزه نفوذ کرده بودند در محورهای شمال غرب و جنوب غزه با ده‌ها خمپاره سنگین هدف قرار دادند.