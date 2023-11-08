به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل نبود تجهیزات لازم تانک‌هایی که قرار بود چند روز قبل از دور خارج شده و وارد چرخه بازیافت شوند به محورهای درگیری برگردانده است.

این رسانه‌ها گزارش دادند: دموکرات‌ها در آمریکا طرح پیشنهادی جمهوری خواهان مبنی بر ارائه بسته کمکی این کشور به اسرائیل به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد دلار را ناکام گذاشتند.

رسانه‌های عبری زبان تاکید کردند: بسیاری از اسرائیلی‌های ساکن مناطق شمالی بدون دریافت دستورات لازم این مناطق را ترک کرده اند و کسانی که همچنان نزدیک مرزهای شمالی با لبنان ساکن هستند از تونل‌های حزب الله بیم دارند.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند: ارتش اسرائیل می کوشد مناطق جنوبی را به عنوان میدان اصلی درگیری تعیین کند اما منابع اطلاعاتی معتقدند که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان قصد دیگری دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده است که یک نظامی صهیونیست در جریان درگیری‌ها با نیروهای مقاومت در شمال نوار غزه به هلاکت رسیده و سه نظامی صهیونیست دیگر به شدت زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، با اعلام این تلفات جدید آمار نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۳۴۹ تن افزایش یافته است.