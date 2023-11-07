به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گردان‌های قسام مجدداً در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه تل آویو را هدف حمله موشکی قرار دادند.

این دومین حمله موشکی قسام به تل آویو طی کمتر از یک ساعت گذشته به شمار می‌رود.

منابع عبری زبان اعلام کردند که یکی از موشک‌های قسام مستقیماً به داخل تل آویو اصابت کرده است.

کمتر از یک ساعت پیش نیز، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی تل‌آویو را موشک‌باران کرد. موشک‌باران تل‌آویو از سوی گردان‌های قسام همزمان با سخنرانی یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی انجام شد. علاوه بر این گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزان قسام نظامیان دشمن را که به نوار غزه نفوذ کرده بودند در محورهای شمال غرب و جنوب غزه با ده‌ها خمپاره سنگین هدف قرار دادند.

گردان‌های قسام به عنوان شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرده است که مجاهدان این گردان‌ها به یاری خداوند طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ خودروی زره‌پوش دشمن (۱۲ تانک، یک نفربر و یک بولدوزر) را در اطراف اردوگاه الشاطئ و بیت حانون به طور کلی یا جزیی منهدم کردند و نیروهای دشمن را با ده‌ها گلوله خمپاره در هم کوبیده و با آن‌ها در محورهای مختلف نبرد وارد درگیری شدند.

امروز همچنین گردان‌های قسام اعلام کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در دو محور شمال غرب و جنوب شهر غزه با ده‌ها گلوله خمپاره هدف قرار داده است.

گردان‌های قسام علاوه بر این در پاسخ به کشتار غیرنظامیان در غزه و بمباران مناطق مسکونی، شهر اشغالی اسدود را هدف حمله موشکی قرار داد.

همچنین در حالی که از ساعاتی پیش درگیری‌های بسیار شدیدی بین مبارزان قسام و اشغالگران اسرائیلی در اطراف اردوگاه الشاطی در جریان است، هواپیماهای اسرائیلی به منظور حمایت از نیروهای زمینی خود در حال بمباران این منطقه با بمب‌های فسفری هستند.

اشغالگران اسرائیلی امروز ضربات سختی را از قسام در اطراف اردوگاه الشاطئ دریافت کرده و تنها در این منطقه از صبح امروز ۱۰ تانک اسرائیلی، یک نفربر و یک بولدوزر منهدم شده است. سه تانک هم در شرق بیت حانون منهدم شده است. از سوی دیگر، قسام اعلام کرد دو تانک دیگر صهیونیست‌ها را در شمال بیت حانون با راکت یاسین ۱۰۵ منهدم کرده است.

پیش‌تر نیز گردان‌های قسام از حمله موشکی به اشدود در اراضی اشغالی خبر داد. گردان‌های قسام اعلام کرد که حمله موشکی به اشدود در واکنش به هدف قرارگرفتن غیرنظامیان فلسطینی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. در نتیجه این موشک‌باران، آژیر هشدار در اشدود و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمد.

گفتنی است مبارزان مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در حق ملت فلسطین، از روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند؛ عملیاتی که با شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد و غافلگیری نظامیان و مقامات صهیونیست را در پی داشت.