چاپ کتابی درباره زیستن در جهان دوپاره/علم مدرن امری قدسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «زیستن در جهان دوپاره؛ مغزپژوهی در نقد زیست_جهان موجود» نوشته عبدالحمن نجلرحیم بهتازگی توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است.
مطالب اینکتاب از مجموعه ۵۷ یادداشتی انتخاب شدهاند که مولف اثر بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در روزنامه شرق نوشته است. نجلرحیمی میگوید در اینیادداشتهای انتخابی تلاش کرده مفاهیم و مسائل پیچیده افشانشدهای را که امروز در بطن دانش بینارشتهای شناختی، بهویژه مغزپژوهی پدیداری اجتماعی_انتقادی مطرح است، با مخاطب خود در میان بگذارد. او میگوید اینمطالب بازگوی نگرانیهای اساسی نسبت به زیستجهانی هستند که در آن زندگی میکنیم و خطرهایی که بهزیستی و حیات جمعی انسان معاصر و نسلهای آینده را تهدید میکنند.
مولف «زیستن در جهان دوپاره» میگوید نوشتههایش شامل بررسیهایی از جنبههای علمی، پزشکیـ هنری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستند که چون زنجیره به هم مرتبطاند.
کتاب پیشرو ۵۷ مطلب دارد که عناوینشان به اینترتیب است:
۱- مغزپژوهی بقراطی، جرقهای درخشان از اعماق تاریک غفلتهای تاریخی، ۲- نقدی بر پزشکی امروز، ۳- تشابه مشکلات پزشکی و معماری امروز، ۴- آیا به فلسفه مغز نیاز داریم؟، ۵- آیا پزشکی علم آمیخته با هنر است؟، ۶- پزشکی در چالشی جدید، ۷- عواقب پزشکی کالامحور، ۸- مغز انسان، پلی بین اندیشه غرب و شرق، ۹- انکار شرافت تن در اقتصاد سیاسی دنیای امروز، ۱۰- عضوهای زنده بدون بدن در بازار سرمایه، ۱۱- لایههای احساسات انسانی در تنگناهای فرهنگی امروز، ۱۲- علم مدرن امری قدسی نیست، ۱۳- ترویج کدام علم؟، ۱۴- پرستاری و جدایی تیمار از درمان، ۱۵- نفوذ نورولوژی در فلسفه قارهای اروپا، ۱۶- جای خالی بیولوژی نوین در فلسفه امروز، ۱۷- ققنوسی که سر از خاکستر برمیآورد، ۱۸- حیرت، ۱۹- ژن فرمانده یا خدمتگزار؟، ۲۰- نژادپرستی پشت نقاب علوم طبیعی شقهشده، ۲۱- مغزپژوهی انتقادی چیست؟، ۲۲- نابرابری اجتماعیاقتصادی، چالش امروز علم پزشکی، ۲۳- نیکوکاری فریبکارانه در شرایط نابرابر، ۲۴- نوروکاپیتالیسم (عصب سرمایهداری) وارد میشود!، ۲۵- نقد تقلیلگرایی علمی در دوران کرونایی، ۲۶- کاربرد استعاره جنگ در رویارویی با بحرانی همهگیر، ۲۷- آگاهی از مغز، ۲۸- نقش تاریخساز بدن در زیستشناسی اجتماعی امروز، ۲۹- چرا حالا باید بیشتر از همیشه مواظب سلامت مغزمان باشیم!، ۳۰- فرصت خلوتاندیشی در دوران حبس بهداشتی، ۳۱- عصر اعتیاد، ۳۲- اسطوره نوزاد غیراجتماعی، ۳۳- فاجعه در گهواره، ۳۴- آیا کودکان ما رشد عاطفیاجتماعی لازم برای رفتن به مدرسه را دارند؟، ۳۵- توجیه جبرگرایی در پناه علم، ۳۶- رهایی از یقین در علم، در جستجوی بصیرت تاریخی و معنا، ۳۷- خودکشی، امری اجتماعی، ۳۸- اسکیزوفرنی، ۳۹- جهان اسکیزوفرنیک، ۴۰- روانشناسی مثبتنگر دانشگاهی میشود، ۴۱- چرا در جوامع بشری خودشیفتگی در حال افزایش است؟، ۴۲- چرا در دنیای امروز انتقامجویی بر بخشندگی غلبه دارد؟، ۴۳- چگونه مغزپژوهی به کمک مبارزات اجتماعی زنان میآید؟، ۴۴- شتشوی مغزی، از افسانه تا واقعیت، ۴۵- چرا باید «سرمایهداری نظارتی» را جدی بگیریم؟، ۴۶- نگذاریم جنگافروزان سلامت مغز و حرمت انسانی ما را به خطر اندازند!، ۴۷- افسانههای دروغین درباره طبیعت رقابتجو و جنگطلب انسان، ۴۸- راست و چپ در سیاست، ۴۹- از تخلیه یا فرار مغزها تا دفن مغزها، ۵۰- آیا در دوران پسا_حقیقت زندگی میکنیم؟، ۵۱- رشد بیعدالتی در رابطه با اوجگیری پوپولیسم، ۵۲- توسعه وجدانپریشی در بازار سرمایه، ۵۳- چگونه میتوان حقیقت را از چنگال مصلحت بیرون کشید؟، ۵۴- رهایی از نابرابری اجتماعی، ۵۵- توصیف جدید از خشونت سیاسی در مغزپژوهی امروز، ۵۶- تداوم حاکمیت ترس سیاسی، ۵۶- تداوم حاکمیت ترس سیاسی، ۵۷- پیشبینی پایان دموکراسی جهان.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
واقعیت این است که در نظام حاکم سرمایهداری جهانی در چند قرن اخیر، علم پزشکی هرچه بیشتر به سوی زیستشناسی مولکولی و علتیابی تقلیلگرایانه سوق داده شد. در نتیجه این سوگیری افراطی، ارتباط علم پزشکی با شرایط زیست اجتماعی و اقتصادی کمرنگ میشود. گرچه پژوهشهای گسترده در زمینه شناخت اجزای ریز مولکولی بدن انسان و تغییرات آن در هنگام بیماریهای مختلف و دستکاری به قصد درمان نتایج غیرقابل انکاری در بالا بردن دانش ما از تجزیه مولکولی اجزای بدن انسان داشته، لیکن موجب غفلت بزرگ همزمان از شناسایی رابطه درهمبافته اعضای بدن با یکدیگر و محیط طبیعی اجتماعی و تاثیر عاملیت ذهن بدنمند انسان بر زیست_جهان شده است. و طبیعتا غفلت از بههمبافتگی انسان با محیط زیست به کارایی علم پزشکی در فهم بهتر آلام انسان صدمه زده است.
اینکتاب با ۲۵۶ صفحه، شمارگان ۸۰۰ نسخه و قیمت ۱۹۸ هزار تومان منتشر شده است.
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