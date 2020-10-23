به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بازیگری و پرفرمنس‌آرت» نوشته احمد دامود به‌تازگی توسط نشر مرکز به چاپ هفتم رسیده است.

«بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما»، «بازیگری متد»، «اصول کارگردانی تئاتر»، «تکنیک بازیگری» و «نگاهی کوتاه به خلاقیت،‌ بازیگری و آشفتگی‌های روانی» از دیگر کتاب‌هایی هستند که احمد دامود کارگردان و مدرس تئاتر، در قالب تالیف و ترجمه توسط نشر مرکز منتشر کرده است.

پرفرمنس آرت، هنری ترکیبی است که از دهه ۱۹۷۰ با ترکیب چند هنر و رسانه مانند نقاشی، فیلم، موسیقی‌، ویدئو، رقص و ترکیب عناصر تصویری،‌ شنیداری، اجرایی و فرهنگ عمومی متولد شد. دامود در کتاب مورد نظر به این‌هنر پرداخته است.

قطعات اجرایی پرفرمنس عموما غیرمرتبط و بدون‌ خط روایی هستند و هدفشان فقط نمایش صرف یک اتفاق یا یک فرم اجرایی است. دامود در کتاب «پرفرمنس آرت» به معرفی این‌هنر و تشریح نمونه‌های مختلف آن و همچنین بیان رابطه‌اش با تئاتر پرداخته است.

این‌کتاب دو بخش اصلی با عناوین «شناخت اولیه و تمرینهای عملی پرفرمنس‌آرت» و «خاستگاه پرفرمنس‌آرت و نقد و نظر» دارد.

چاپ هفتم این‌کتاب با ۲۱۶ صفحه و قیمت ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شده است.