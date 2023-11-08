صلاحیت ۵۵۰ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس در اصفهان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگار اظهار داشت: صلاحیت ۵۵۰ نفر از داوطلبین حوزه انتخابیه اصفهان برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیأت اجرایی بررسی شد.

وی افزود: ۷۲۵ نفر برای حوزه انتخابیه اصفهان ثبت نام کرده‌اند که ۷ نفر از آنان با حضور در فرمانداری اصفهان از حضور در ادامه فرایند انتخابات انصراف دادند.

فرماندار اصفهان خاطر نشان کرد: رسیدگی به صلاحیت باقیمانده داوطلبین در مهلت قانونی ادامه دارد.

وی ادامه داد: بعضی از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت به فرمانداری دعوت و توسط هیأت اجرایی انتخابات با آنها مصاحبه می‌شود.

همچنین احمدی در نشست هیأت اجرایی انتخابات، با بیان اینکه طبق قانون، نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ۱۸ آبان ماه اعلام خواهد شد، عنوان کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنها احراز و یا تأیید نشده، می‌توانند اعتراض خود را به هیأت نظارت استان اعلام کرده و پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.