خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملات هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه در حالی شدت گرفته است که اشغالگران متجاوز همزمان به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و تعداد زیادی از فلسطینی‌ها را بدون دلیل مشخصی بازداشت می‌کنند.

تبادل آتش میان حزب الله و رژیم صهیونیستی

منابع لبنانی از سه حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محله الرجم در عیتا الشعب در جنوب لبنان خبر دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین درغزه و حمایت از مقاومت شریف و قهرمان فلسطین، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در ساعت ۱۴ بعد از ظهر امروز شنبه مرکز تجمع اشغالگران در وادی شومیرا، تل شعر و بادید را با سلاح مناسب هدف قرار داده و تلفاتی به دشمن وارد کردند.

جنبش امل هم از شهادت یکی از رزمندگان خود در حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی از رخنه یک پهپاد لبنانی به منطقه الجلیل خبر داد و به حملات توپخانه این رژیم به شهرک الخیام، عیتا الشعب، طلوسه، الجبین و شیحین اشاره کرد.

آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم مدعی حمله جنگنده های این رژیم به زیرساختهای حزب الله در داخل لبنان شد.

همزمان الجزیره از شلیک ۹ موشک از جنوب لبنان به سمت مراکز نظامی الرادار و پادگان زبدین در مزارع اشغالی شبعا خبر داد.

بن سلمان: عملیات نظامی باید فوری متوقف شود / گذرگاه انسانی باید ایجاد شود

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بر مخالفت کشورش با جنگ همه جانبه ارتش رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه تاکید کرد.

وی در آغاز اجلاس سران عربی - اسلامی در شهر ریاض همچنین بر لزوم ایجاد گذرگاه های انسانی برای ارسال کمک های انسانی و حفظ جان غیرنظامیان تاکید کرد.

بن سلمان همچنین از شکست و ناکامی شورای امنیت و جامعه بین المللی در پایان دادن به جنگ علیه غزه سخن گفت و به حمله به غیرنظامیان و زنان و کودکان و بیمارستان ها و ساختار زیربنایی این منطقه اشاره کرد.

ما کوچاندن اجباری ساکنان غزه را رد می کنیم و خواهان رفع محاصره این منطقه هستیم.

بن سلمان همچنین از برخورد دوگانه جامعه بین المللی در قبال مسئله غزه انتقاد کرد.

حمله مجدد به پایگاه نظامی آمریکا در اربیل

یک منبع امنیتی عراقی امروز شنبه اعلام کرد که فرودگاه حریر در استان اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفت.

این منبع بیان کرد:ا ین حمله دقایقی قبل با پهپاد انتحاری انجام شد.

بر اساس این گزارش، این پهپاد در داخل این پایگاه منفجر شد و خساراتی وارد کرد.

هنوز از تلفات این حمله پهپادی خبری مخابره نشده است.

درگیری شدید در اطراف بیمارستان الشفاء

منابعی از داخل بیمارستان الشفاء به الجزیره اعلام کردند: درگیری‌های شدیدی در اطراف بیمارستان جریان دارد. ما صدای جنگ افزارهای نظامی اسرائیل را می‌شنویم.

مدیر بیمارستان الشفاء ضمن هشدار درباره کشتار و رقم خوردن فاجعه جدید گفت: به علت قطع اکسیژن و برق نمی‌توانیم برای مجروحان کاری انجام دهیم. پهپادهای اسرائیلی هر جنبنده‌ای را هدف قرار می‌دهند. برخی کادر درمانی که ظرف ۳۵ روز بیمارستان را ترک نکرده بودند، از آن خارج شده و بار سنگینی بر دوشن کادر باقیمانده وجود دارد.

وی افزود: تأمین آب برای بیمارستان سخت است و ما بدون آب، برق و غذا خواهیم ماند.

از سوی دیگر دهها نفر از ساکنان محل الرمال در غزه اعلام کردند که تیم‌های امداد و نجات دیگر توان امداد رسانی به این همه مجروح را ندارند.

همزمان الجزیره از حملات شدید به اطراف بیمارستان اندونزی در شمال غزه خبر داد.

بشار اسد: آنچه مشوق ماشین کشتار اسرائیلی است همسویی غرب با این رژیم است

بشار اسد رئیس جمهور سوریه با عبداللطیف رشید همتای عراقی خود در ریاض دیدار و گفتگو کرد.

وی درمحل اقامت خود در پایتخت عربستان با همتای عراقی درباره نقش کشورهای عربی درباره توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین گفتگو کرد.

بشار اسد تاکید کرد: آنچه مشوق ماشین کشتار اسرائیلی است همسویی غرب با این رژیم است که جنایات و ویرانگری آن را در غزه توجیه می‌کند.

رئیس جمهور سوریه بیان کرد: آمریکا و غرب تجهیزاتی به این رژیم برای دست زدن به کشتار می‌دهند و پوشش سیاسی برای ارتکاب این کشتارها که روزانه به زنان و کودکان و سالخوردگان و در سطح کشتار جمعی می‌رسد، به عمل می‌آورند.

بشار اسد تاکید کرد: علت مشکلات منطقه چنگ انداختن رژیم اسرائیل برای اراضی فلسطینی‌ها و اشغال اراضی سوریه و لبنان است.

از سوی دیگر رئیس جمهور عراق هم بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه و تضمین حقوق مشروع ملت فلسطین تاکید کرد.

مسکو: در غزه دیگر هیچ جای «امنی» وجود ندارد

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید که در بحبوحه حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، در این باریکه هیچ مکان امنی وجود ندارد.

نبنزیا در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره شرایط خاورمیانه گفت: حملات عامدانه اسرائیل علیه زیرساخت‌های غیرنظامی (غزه) نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.

وی تاکید کرد: مساجدی که چندی پیش هدف حمله قرار گرفت، در جنوب نوار غزه واقع شده و مهر تأییدی است بر اینکه به زبان ساده دیگر هیچ جای امنی برای غیرنظامیان در این منطقه وجود ندارد.

ناقوس مرگ در بیمارستان الشفا به صدا درآمده است

شبکه الجزیره به نقل از مسئولان وزارت بهداشت غزه گزارش داد: شرایط در بیمارستان الشفای غزه غیرقابل تصور بوده و ممکن است این آخرین درخواست برای توقف حملات علیه این بیمارستان باشد.

آنها تاکید کردند: سوخت بیمارستان کاملاً تمام شده و سیستم‌ها و دستگاه‌های این بیمارستان خاموش شده اند.

مدیرکل وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد: اشغالگران صهیونیست جنایت جدیدی را با بمباران بیمارستان الشفا مرتکب شده اند. جریان برق این بیمارستان قطع شده و ما در این مکان محاصره شده ایم. ناقوس مرگ در این بیمارستان به صدا درآمده و ما حتی آب آشامیدنی برای خوردن نداریم.

وی اضافه کرد: قصد داریم یک گورستان دسته جمعی داخل بیمارستان برای دفن پیکرهای شهدا درست کنیم تا بیماری‌های واگیردار گسترش پیدا نکند.

خبرنگاران در داخل این بیمارستان گزارش دادند: هزاران نفر داخل بیمارستان از جمله زخمی‌ها و بیماران محاصره شده اند. درگیری‌ها در نزدیکی ۲۰۰ متری بیمارستان در جریان است. تمام ساختمان‌های اطراف بیمارستان بمباران شده اند و هر کسی که در حیاط بیمارستان حرکت کند هدف قرار می‌گیرد.

ایلان ماسک: کشتن کودکان غزه، اعضای حماس را چندبرابر می‌کند

ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل شرکت ایکس، می‌گوید که به ازای کشته شدن (شهادت) هر کودک در غزه، چندین عضو به حماس اضافه می‌شود و راهبرد اسرائیل در بلندمدت سودمند نخواهد بود.

ماسک دراین‌باره گفت: اگر شما فرزند یک نفر را در غزه بکشید، دست کم چند نفر به اعضای حماس اضافه می‌کنید که برای کشتن اسرائیلی‌ها حاضرند بمیرند.»

به گفته مدیرعامل شرکت اسپیس‌ایکس، واکنش اسرائیل و قساوت‌های آنها، «مسلمانان سراسر جهان را برای حمایت از غزه و فلسطین گرد هم آورد.»

وی افزود: اینجا یکی از مسائل جنجالی مطرح می‌شود اما اگر هدف نهایی رسیدن به نوعی صلح بلندمدت است، باید از این زاویه به مساله (فلسطین) نگاه شود. واکنش اسرائیل عاقلانه نیست.»

آنچه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، کوچاندن اجباری فلسطینیان از شمال غزه است و برخی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی خواسته‌اند تا غزه با خاک یکسان شود! برخی دیگر از این اشخاص، به خبرنگاران و عکاسانی که عملیات هفتم اکتبر را ثبت و ضبط کرده‌اند، اتهام همکاری با حماس زده و خواستار «کشته شدن» آنها شده‌اند!

هر ۱۰ دقیقه یک کودک فلسطینی در غزه به شهادت می‌رسد

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل همچنین گفت: هر ۱۰ دقیقه یک کودک فلسطینی در غزه قربانی می‌شود. ما خواهان آتش بس در این منطقه هستیم.

وی افزود: ما شاهد حضور تعداد زیادی از زخمی‌ها و بیماران در بیمارستان‌های غزه هستیم. علاوه بر این پزشکان فلسطینی مجبور هستند عمل‌های جراحی را بدون بیهوشی انجام دهند. ده‌ها هزار آواره فلسطینی از ترس بمباران‌ها به بیمارستان‌ها پناه برده اند.

پهپاد اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی هدف قرار گرفت

شبکه المیادین به نقل از سرایا القدس گزارش داد: نیروهای فلسطینی موفق شدند یک پهپاد اسرائیلی را در نوار غزه هدف قرار دهند. بر اساس این گزارش، پهپاد اسرائیلی مذکور از نوع «هرون تی پی» (ایتان) بوده است.

کادر درمان انگلیس در حمایت از غزه مقابل دفتر سوناک تحصن کردند

شماری از کارکنان بخش درمان و بیمارستان‌های انگلیس در اعتراض به کشتار همقطاران‌شان در غزه در جریان بمباران‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی، مقابل دفتر نخست وزیری لندن تحصن کردند.

معترضان با در دست داشتن تصاویر حدود ۲۰۰ تن از کادر درمان در بیمارستان‌های غزه در بمباران‌های رژیم صهیونیستی، از ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس خواستند تا برای برقراری آتش‌بس فوری، اقدام کند.

کارکنان بخش درمان انگلیس با یونیفرم بیمارستان مقابل دفتر سوناک در خیابان داونینگ تحصن کردند. همچنین بسیاری از تحصن‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نام یکی از حدود ۲۰۰ کادر پزشکی شهید شده در غزه، نوشته شده بود.

سازمان‌دهندگان این تحصن گفته‌اند که در زمان چاپ اسامی روی برگه‌ها، چندین و چند نفر دیگر از کادر درمان در غزه به شهادت رسیده‌اند. به نوشته گاردین، بسیاری از آنها روپوش بیمارستان به تن داشته و بسیاری مستقیماً از شیفت به تحصن اضافه شده بودند. تحصن‌کنندگان پیش از خواندن نام کادر درمان کشته شده در حملات صهیونیست‌ها، یک دقیقه سکوت کرده و در ادامه فریاد «آتش‌بس، همین حالا» سر دادند.

شهادت ۲۰۰ نیروی درمانی و هدف قرار گرفتن ۵۳ خودروی امدادی در غزه

شبکه المیادین به نقل از وزارت بهداشت فلسطین در غزه گزارش داد، ۱۳۵ مرکز بهداشتی هدف حملات اسرائیل قرار گرفته و فعالیت ۲۱ بیمارستان و ۴۷ مرکز درمانی متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، ۱۹۸ تن از نیروهای پزشکی به شهادت رسیده اند و ۵۳ خودروی امدادرسان توسط اشغالگران صهیونیست هدف قرار گرفته اند.

از سوی دیگر شبکه الجزیره به نقل از پزشکان بدون مرز گزارش داد: ما به شدت نسبت به اوضاع بیماران و زخمی‌ها در بیمارستان الشفای غزه نگران هستیم.

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد: این بیمارستان هدف حملات گسترده اسرائیل قرار گرفته است. این در حالیست که زخمی‌ها و بیماران در این بیمارستان بستری بوده و برخی از آنها توان حرکت ندارند.

این سازمان تصریح کرد: ما خواهان توقف فوری حملات علیه بیمارستان‌ها و حمایت از مراکز درمانی و کادر پزشکی و بیماران در غزه هستیم.

حملات وحشیانه جنگنده‌ها و توپخانه ارتش اشغالگر علیه غزه

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی از ساعتی قبل حملات هوایی و توپخانه ای خود را علیه مناطق مختلف نوار غزه از سر گرفته‌اند به طوری که این جنگنده‌های متجاوز حملاتی را علیه میدان الشوا واقع در شرق شهر غزه انجام دادند.

جنگنده‌های رژیم اشغالگر همچنین منازل مسکونی در مرکز شهر غزه را در سایه درگیری نیروهای مقاومت با عناصر متجاوز در نبرد زمینی، بمباران کردند. حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه منطقه تل الزعتر واقع در شمال نوار غزه ادامه دارد.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی پشت بیمارستان القدس واقع در غرب شهر غزه را نیز بمباران کردند. بمباران منازل مسکونی در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز غزه نیز چندین شهید و زخمی در میان فلسطینی‌های بی دفاع برجای گذاشته است.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز شرق خانیوس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. این حملات توپخانه ای به صورت گسترده شرق اردوگاه المغازی و اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه را هدف قرار داده است.

قطع ارتباط میان بیمارستان‌ها و نیروهای امدادرسان

خلیل الدقران سخنگوی بیمارستان شهدا الاقصی در غزه تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی تمام راه‌های ارتباطی میان بیمارستان‌ها و کادرهای امدادرسان را قطع کرده است.

وی در ادامه افزود که ۲ راننده خودروهای امدادرسان در خلال فعالیتشان برای رساندن مجروحان به بیمارستان و با وجود هماهنگی‌های به عمل آمده با صلیب سرخ بازداشت شدند.

رسانه‌های فلسطینی نیز گزارش دادند که راه‌های ارتباطی با خبرنگاران مستقر در داخل بیمارستان الشفای غزه قطع شده است.

شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل مناطق نزدیک به بیمارستان اندونزی واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

مقاومت نیروهای فلسطینی مقابل متجاوزان در نبرد زمینی

از سوی دیگر گزارش‌های خبری منتشر شده در رسانه‌های فلسطینی بیانگر آن است که نیروهای مقاومت موفق شده‌اند مانع پیشروی عناصر اشغالگر در محورهای جنوبی و غربی نوار غزه شوند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت فلسطین پیشروی عناصر متجاوز که از آتش سنگین برای رویارویی با این نیروها استفاده می‌کنند متوقف کرده‌اند.

یورش اشغالگران به کرانه باختری و بازداشت فلسطینی‌ها

این در حالیست که اشغالگران صهیونیست مانند روزهای گذشته حملاتی را علیه مناطق مختلف کرانه باختری انجام دادند به طوری که ساعاتی قبل به منطقه عناتا واقع در شمال شرق قدس اشغالی یورش بردند.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که نیروهای فلسطینی به صورت گسترده به سمت اشغالگران متجاوز در جریان حمله آنها به منطقه سیله الظهر واقع در جنوب جنین در کرانه باختری شلیک کرده‌اند.

نظامیان صهیونیست همچنین به منطقه بیت فجار واقع در جنوب شهر بیت لحم حمله کرده و تعدادی از اسرای فلسطینی که پیش از این آزاد شده بودند را مجدداً بازداشت کردند. اردوگاه الجلزون واقع در شمال رام الله نیز شاهد یورش نظامیان صهیونیست بود.

نیروهای مقاومت فلسطین عناصر اشغالگر را در جریان یورش آنها به شهر رام الله هدف قرار دادند.

در حال تکمیل