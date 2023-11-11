به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی از ساعتی قبل حملات هوایی و توپخانه ای خود را علیه مناطق مختلف نوار غزه از سر گرفته اند و حملاتی را علیه میدان الشوا واقع در شرق شهر غزه انجام دادند.

جنگنده‌های رژیم اشغالگر همچنین منازل مسکونی در مرکز شهر غزه را در سایه درگیری نیروهای مقاومت با عناصر متجاوز در نبرد زمینی، بمباران کردند. حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه منطقه تل الزعتر واقع در شمال نوار غزه ادامه دارد.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی پشت بیمارستان القدس واقع در غرب شهر غزه را نیز بمباران کردند. بمباران منازل مسکونی در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز غزه نیز چندین شهید و زخمی در میان فلسطینی‌های بی دفاع برجای گذاشته است.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز شرق خانیوس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. این حملات توپخانه ای به صورت گسترده شرق اردوگاه المغازی و اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه را هدف قرار داده است.