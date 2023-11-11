۵۷۸ خانه سیل زده در کالپوش نیازمند تعمیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی بخشداری رضوان با بیان اینکه در حوزه بنیاد مسکن برآوردهای صورت گرفته تا کنون پیرامون سیل کالپوش، نیاز به تعمیر ۵۷۸ منزل مسکونی است.

وی با بیان اینکه ۱۰۸ خانه نیز نیاز به احداث دارند چرا که حجم خسارات بالا بوده است، افزود: در بسیاری دیگر نقاط مانند رضوان و روستاهای منطقه آسفالت مسیرها نیز از بین رفته که خود خسارت زیادی محسوب می‌شود.

فرماندار میامی با بیان اینکه پاکسازی روستاها و شهر رضوان همچنان در حال انجام است، افزود: به واسطه تخریب سیل، روستای حسین آباد نیازمند احداث مجدد هشت هزار متر مکعب دیوار ساحلی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان دارد.

آشوری با بیان اینکه کارهای عملیاتی در حوزه آب به اتمام رسیده و تنها لایروبی چاه جدید رضوان باقی مانده است، تاکید کرد: چاهک کرنگ و قوشه دگرمان و نامنیک نیز لای روبی شده است همچنین در روستای باغچه ۵۰۰ پالانه از بین رفته بود که بازسازی تخریب‌ها انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه جو مدت دار از سوی شرکت تعاونی حسین آباد و نردین در اختیار دامداران قرار می‌گیرد تا بتوانند دام خود را سیر کنند، گفت: با همکاری بسیج و سپاه، ستاد اجرایی و گروه‌های جهادی شستشوی رایگان فرش و وسایل مردم و خودروها و… در حال انجام بوده و لایروبی ۱۲ منزل هم به اتمام رسیده است.