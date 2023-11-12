۱۰ میلیارد تومان خسارت به شبکه آبرسانی کالپوش وارد شد

علیرضا آشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات انجام شده پس از سیل در روستاهای این بخش، بیان کرد: ۱۱۰ تن بذر و نهاده‌های دامی برای بخش کالپوش تأمین شده و آماده توزیع بین کشاورزان و دامداران خسارت دیده است.

وی با بیان اینکه بهسازی راه‌های بین مزارع کالپوش نیز اولویت بندی شده است، افزود: چهار تیم بازرسی در منطقه کالپوش حضور دارند و حتی تصاویر ماهواره‌ای نیز از اراضی کشاورزی بخش گرفته شده است.

فرماندار میامی با بیان اینکه ۹۸۰ هکتار اراضی کشاورزی منطقه دچار آب‌گرفتگی و تخریب شده است، افزود: تا سقف ۲۰ ملیون تومان برای ۱۰۰ نفر تسهیلات ارزان قیمت بابت خسارت سیلاب در نظر گرفته که نیازمند همکاری بانک‌های عامل است.

آشوری با بیان اینکه مشکل آب آشامیدنی مردم حل شده و تیم‌های ارزیاب بهداشتی نیز نمونه‌گیری از آب آشامیدنی را انجام می‌دهند، گفت: تلاش شده تا کلرزنی با دقت بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم تضمین سلامتی مردم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون پزشک در شهر رضوان وجود دارد و سیستم مراجعه بهورزها به صورت خانه به خانه شروع شده است، افزود: در مجموع ۱۲ نفر در سیلاب کالپوش آسیب دیدند.

فرماندار میامی با بیان اینکه ۳۰۰ رأس دام سبک در سیل کالپوش تلف شده است، گفت: در این سیل سه انبار علوفه و یک دامداری تخریب شده و مابقی دامداری‌ها دچار آب گرفتگی شده است.

آشوری با بیان اینکه درمان دام‌ها با توجه به خسارت توسط اردوی جهادی در این منطقه صورت خواهد گرفت، گفت: ارائه خدمات رایگان درمان و ضدعفونی دامداری‌ها هم انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه بنیاد مسکن ۷۴۹ منزل مسکونی در شهر رضوان و روستاهای منطقه احصا شده که نیازمند تعمیر هستند، گفت: ۳۱ میلیارد تومان خسارت به ابنیه و پل‌های منطقه وارد شده است.

فرماندار میامی با اشاره به خسارت ده میلیارد تومانی به منابع آبی کالپوش بیان کرد: علیرغم اینکه مشکل آب حل شده اما یک هزار و ۵۰۰ متر خط لوله باید تعویض شود.

آشوری ضمن اشاره به حضور صدها نفر نیروی مردمی بسیج و هلال در منطقه از همان لحظات اول سیل، گفت: سگ‌های زنده یاب برای جستجوی فرد مفقود شده در این حادثه در محل هستند.