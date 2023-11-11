دریافت 5 MB کد مطلب 5936099 https://mehrnews.com/x33tmT ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹ کد مطلب 5936099 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹ اشاره رییسی به سخنان رهبری به تشکیل دولت فلسطین از بحر تا نهر سید ابراهیم رییسی با اشاره به سخنان رهبری راه حل پایدار را تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر دانست. کپی شد مطالب مرتبط سلام رییس جمهور به مردم غزه در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی نصرالله: طوفان الاقصی بزرگترین عملیات در تاریخ مقاومت است/ تحولات جاری خطرناک است دولتهای اسلامی ارتش رژیم صهیونیستی را سازمان تروریستی معرفی کنند ورود بشار اسد به اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی همه باید مشخص کنند در کدام جبهه ایستادهاند/ غزه، جبهه رویارویی محور شرافت در مقابل محور شرارت نباید به محکومیت اکتفا کنیم/ اقدامات بازدارنده ضروری است برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران فلسطین مقاومت فلسطین سازمان همکاری اسلامی
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