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کد مطلب 5936099
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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹

اشاره رییسی به سخنان رهبری به تشکیل دولت فلسطین از بحر تا نهر

اشاره رییسی به سخنان رهبری به تشکیل دولت فلسطین از بحر تا نهر

سید ابراهیم رییسی با اشاره به سخنان رهبری راه حل پایدار را تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر دانست.

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