به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در نشست اضطراری سازمان همکاریهای اسلامی که در ریاض برگزار شده است، در ابتدا با تشکر از عربستان سعودی برای برگزاری این نشست گفت: امروز در این اجلاس فوق العاده گرد هم آمدیم تا در مورد اصلیترین مسئله جهان اسلام یعنی موضوع فلسطین و یکی از فجیعترین جنایات تاریخ علیه ساکنین غزه، تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز بگیریم.
وی افزود: مشکلات جهان اسلام در قالب وحدت کلمه قابل حل است. اعتماد به داشتههای جهان اسلام راه نجات امت اسلامی است.
رئیس جمهور گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران با درک این واقعیت، سیاست همسایگی و همگرایی را در پیش گرفته است و آغوش دوستی و برادری برای کشورهای اسلامی گشوده است.
وی افزود: امروز به نمایندگی از امت رسول الله گرد هم آمدیم تا به فریاد یا للمسلمین که از حنجره مسلمانان مظلوم بلند است پاسخ دهیم. امروز رسول الله عزادار و داغدار فلسطین است.
رئیس جمهور در ادامه با طرح این سوالات که امروز نبی مکرم اسلام از امت خود چه انتظاری دارد؟ و امروز امت اسلامی از سران و دولتهای خود چه میخواهد؟ گفت: امروز روز اقدام است. امروز روزی تاریخی در دفاع قهرمانانه از مسجد الاقصی است. امروز روز نبرد حق علیه باطل است. امروز رژیم جعلی اسرائیل فرعون زمان است.
رئیسی افزود: تظاهرات میلیونی در جهان نشان میدهد که مسئله دفاع از فلسطین امروز در قلب ملتها جای گرفته است. امروز روز پیروزی خون بر شمشیر است.
به گزارش مهر، متن کامل سخنرانی رئیس جمهور در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب درباره غزه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی جمیع الأنبیاء و المرسلین سیّما أشرفهم و خاتمهم سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
اُذِنَ لِلَّذین یُقاتَلونَ بِأنَّهُم ظُلِموا و إنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر
سلام بر قدس شریف
سلام بر غزه و کودکانش
سلام بر فلسطین و خون های به ناحق ریختهاش
سلام بر مقاومت سرافراز فلسطین و لبنان
امروز فلسطین، محک و ملاک شرافت اسلامی و انسانی است
آقای رئیس؛
در ابتدا مایلم از دولت عربستان سعودی به عنوان چهاردهمین رئیس سرانِ سازمانِ همکاری اسلامی برای میزبانی و برگزاری این نشست مهم و مشترکِ سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در این مقطع حساس از تحولات منطقهای و شرایط خطیر کنونی، تشکر نمایم.
امروز، در این اجلاس فوقالعاده، گرد هم آمدیم تا درباره اصلیترین مسئله جهان اسلام یعنی موضوع فلسطین و یکی از فجیعترین جنایات تاریخ که در این سرزمین و غزّه قهرمان در جریان است، تصمیمی تاریخی و سرنوشتساز بگیریم.
همه مشکلات جهان اسلام در پرتو وحدت کلمه و انسجام قابل حل است. اتکال به خداوند و قدرت لایزال او و اعتماد به داشتههای جهان اسلام، راه نجات امت اسلامی است؛ نه اعتماد به قدرتهای سلطهگر. و این سازمان میتواند با نقشآفرینی صحیح، یکی از مظاهر وحدت و همگرایی امت اسلامی باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران با درک این واقعیت، سیاست همسایگی و همگرایی را در پیش گرفته و آغوش دوستی و برادری برای کشورهای اسلامی گشوده است.
امروز ما به نمایندگی از امت رسول الله (ص) گردهم آمدیم تا به فریاد «یا للمسلمین» که از حنجره مسلمانان مظلوم بلند است پاسخ دهیم. امروز رسول الله (ص) عزادار و داغدار فلسطین است «عزیزٌ علیه ما عنتّم حریصٌ علیکم بالمومنینَ رئوفٌ رحیمٌ». امروز نبی مکرّم اسلام از امت خود چه انتظاری دارد؟ امروز امت اسلامی از سران و دولتهای خود، چه میخواهد؟
یا إخوانی فی الدّین
امروز روز اقدام است. امروز روزی تاریخی در دفاع قهرمانانه از مسجدالاقصی است.
امروز روز نبرد حق علیه باطل است. امروز رژیم جعلی اسرائیل، فرعونِ زمان است و نمادِ اِفساد فیالارض و عامل ریختن خون بی گناهان. تظاهرات میلیونی در سراسر جهان نشان میدهد که مساله دفاع از فلسطین امروزدر قلب ملتها جای گرفته است. بنابراین امروز روز پیروزی خون بر شمشیر است.
آنچه در ۵ هفته اخیر بر سر غزه و بخشهایی از کرانه باختری آمد، باعث شرم تاریخی برای اخلاق و قانون و انسانیت است. غزه مظلوم اما قهرمان؛ غزه خونین اما سربلند؛ که در دو دهه گذشته به دلیل حصر کامل دریایی، زمینی و هوایی، به عنوان بزرگترین زندان روباز در جهان شناخته شده، دژ فرعونیان را دَرهم شکست و با دستان خالی ایستادگی کرد و خوش درخشید. آری «کم مِن فئه قَلیله غَلَبَت فِئه کثیره باذن الله و الله مع الصابرین».
اما رژیم اشغالگر با نقض قواعد به حقوق بینالملل، حمله تمام عیاری علیه کل باریکه غزه به راه انداخت. بمبارانهای کور و گسترده، از جمله با استفاده از بمبهای فسفری و دیگر تسلیحات ممنوعه، با هدف نسلکشی، نیمی از غزه را تبدیل به تلی از خاک کرده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر از افراد بیگناه را قتل عام کرده است ضمن اینکه بیش از ۳ هزار تن هنوز زیر آوار هستند. اکثر قربانیان حملات اسرائیل غاصب، زنان و کودکان معصوم غزه هستند. کشتار امدادگران و کادر درمان و خبرنگاران و بمباران بیمارستانها بخش دیگری از این جنایت هولناک است. فاجعهبارتر آنکه تعداد کسانی که بخاطر نرسیدن دارو و شیوع بیماریها ناشی از محاصره رژیم صهیونیستی، جان خود را از دست خواهند داد.
و إذا المَوءوده سُألت- بأیّ ذنبٍ قُتلت
اینان همه فرزندان و خانواده ما هستند و باید در برابر پروردگار متعال پاسخگو باشیم. به راستی این همه کودک به چه گناهی داشتهاند که کشته شدند؟ امروز ماجرای غزه رویارویی دو محور در برابر یکدیگر است: محور شرافت در برابر محور شرارت. امروز همه باید مشخص کنند که در کدام صف قرارگرفتهاند: در صف مجاهدانِ کأنهم بنیانٌ مرصوص یا در زمره ألدّ الخِصام و نابودکنندگان حرث و نسل بشر.
رؤسای محترم دولتهای اسلامی عربی، دبیران کل محترم سازمانها
بیتردید، دولت آمریکا، آمر و شریک اصلی این جنایت است. اسرائیل فرزند نامشروع آمریکا است. این آمریکا است که حمایت از آن را به حیات مبارک هزاران کودک مظلوم فلسطینی ترجیح داده است. آمریکا با تشکیل فوری کابینه امنیتی خود در سرزمینهای اشغالی، رژیم صهیونیستی را به عملیات جنایتکارانه علیه مردم بیپناه غزه تشویق کرد و آن را دفاع مشروع خواند؛ ادعای دفاع مشروع از سوی نیروی اشغالگر که دائماً در حال تعدی و تجاوز به فلسطینی هستند، یکی از طنزهای تلخ تاریخ است که با هیچ یک از قواعد مسلم حقوقی و موازین بینالمللی سازگاری ندارد.
همزمان، ناوگان جنگی آمریکا به منطقه اعزام شد و بدین ترتیب، ایالات متحده عملاً وارد جنگ به نفع اسرائیل شد. حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل و ممانعت از تصویب قطعنامهای که جلوی نسلکشی فلسطینیها در غزه را بگیرد خدمت دیگر آمریکا به متجاوزان بود که دست آنها را برای جنایت جنگی بیش از هر زمان دیگر باز بگذارد.
اقدام دیگر آمریکا، تسلیح و حمایت از رژیم صهیونیستی با انواع سلاحهای کشنده و پرکردن ذخایر تسلیحاتی اسرائیل غاصب در کنار تأمین میلیاردها دلار کمک به بودجه نظامی این رژیم است. هم ماشین جنگی رژیم صهیونیستی هم سوخت آن متعلق به آمریکاییها است. ارسال محمولههای سنگین سلاح به صورت روزانه در جریان است و دشمن صهیونیستی تاکنون معادل هفت بمب اتم در مقیاس جنایت هیروشیما، بر سر مردم غزه بمب ریخته است. این جنایت به معنای مشارکت در جرم محسوب میشود و باید در مراجع بینالمللی مورد پیگیری قاطع قرار گیرد.
مخرّبترین نقش، نقش آمریکاست. همه مفاسد زیر سر آمریکاییهاست. کشتار میلیونها تن از انسانها در دنیا از جمله در افغانستان، عراق، سوریه و سایر بلاد اسلامی زیر سر آمریکا است. آمریکا با سرگرم کردن دنیا به قراردادها، از خاصیت انداختن همه سازمانهای بینالمللی، آتشافروز این معرکه است.
دولتهای محترم اسلامی
امروز پردههای اغوا و تزویر و حقوق بشر و امثال اینها کنار رفته است و اسرائیل غاصب در محاصره نفرت جهانی قرار گرفته است و همگان روشن و آشکار میبینند که تأسیس این رژیم سفاک در دل جهان اسلام هدفی جز سیطره دول مستکبر غربی بر منطقه و از همه مهمتر: تضعیف و نابودی اسلام عزیز را دنبال نمیکرده است.
اما چه باید کرد؟
اکنون که مجامع بینالمللی تحت نفوذ آمریکا دچار بیهویتی و بیتصمیمی و بیخاصیتی شده است، ما باید میدان را به دست بگیریم.
من از ابتدای این تجاوزات، در گفتگو با سران کشورهای اسلامی تأکید کردم که این نشست اضطراری سریعتر برگزار شود. ای کاش این نشست که فلسفه تأسیس سازمان همکاری اسلامی را نیز شکل میدهد یک ماه پیش برگزار میشد. اینک که با تأخیر برگزار شده لازم است حتماً منجر به تصمیم قاطع و سریع به نفع فلسطینیان شود.
اولین و فوریترین اقدام، توقف کشتار مردم غزه و پایان حملات کور علیه غیرنظامیان به ویژه حمله به بیمارستانها، مدارس و اردوگاهها و مراکز امدادرسانی است. نباید اجازه داد که رژیم صهیونیستی و حامیان آن، با طرح مفاهیم انحرافی همچون «وقفه بشر دوستانه» صرفاً به دنبال فرار از فشار افکار عمومی و ایجاد وقفههای تاکتیکی برای ارتکاب جنایات بیشتر باشند. باید همه ابزارها برای وادارسازی آمریکا و دشمن صهیونیستی به پذیرش توقف فوری ماشین کشتار مردم فعال شود. ما کشورهای اسلامی باید بدانیم که اگر مقاومت مردم غزه و کرانه باختری در برابر تجاوزات و توسعهطلبی صهیونیستها نبود، اگر مقاومت لبنان در مقابل اشغالگری و تجاوزات رژیم نبود، امروز بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی، درگیر چنین جنگی با صهیونیستها بودند.
دوم، رفع کامل محاصره انسانی غزه و بازگشایی فوری و بدون قید و شرط گذرگاه رفح با همکاری برادران مصری برای امدادرسانی و ورود غذا و دارو به غزه. ارسال کمکهای انساندوستانه باید مورد اتفاق سران محترم کشورهای اسلامی در این اجلاس قرار گیرد و برای عملیاتی کردن آن کمیته اجرایی تشکیل شود. عبور قطره چکانی کمکها به هیچ وجه قابل قبول نیست. گذرگاههای منتهی به غزه باید باز شوند. اِعمال فشار آمریکا و غربیها هیچ حجتی برای بستن مرزها نیست.
سوم، خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از غزه. زمین و حکومت غزه متعلق به فلسطینیان و حاکمیت منتخب مردم فلسطین بوده و هست؛ نه گماردههایی که تحت اشراف آمریکا و صهیونیسم عمل کنند. در اینجا لازم میدانم که همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای عدم توجه به هر گونه طرح آمریکایی- صهیونیستی با عنوان مشارکت در تأمین امنیت مرزی مناطق اشغالی و فلسطینی که نهایتاً کمک یا دفاع یا توجیه اشغالگری است، هوشیار باشند.
چهارم؛ قطع هرگونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی. در این راستا، تحریم تجاری علیه رژیم صهیونیستی خصوصاً در حوزه انرژی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین از جنبشهای مردمی در تحریم کالاهای اسرائیلی حمایت و پشتیبانی شود.
پنجم، دولتهای اسلامی باید ارتش رژیم متجاوز و اشغالگر را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کنند.
ششم، تشکیل یک دادگاه بینالمللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا با اولویت مقامات دستاندرکار در نسلکشی و جنایت علیه بشریت در جنگ اخیر.
هفتم، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی در این اجلاس.
هشتم، اعزام کاروانهای حامل کمکهای انساندوستانه به مردم فلسطین از کشورهای مختلف اسلامی.
نهم، نامگذاری روز جنایت صهیونیستها و بمباران بیمارستان المعمدانی به عنوان روز نسلکشی و جنایت علیه بشریت.
و اما دهمین اقدام، در صورت تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و تداوم مدیریت آمریکایی در این جنگ نابرابر، کشورهای اسلامی با تسلیح مردم فلسطین، آنها را در مبارزه با اشغالگرِ جنگافروز، کمک نمایند.
اینها همه راهکارهای فوری و کوتاه مدت است. اما راه حل پایدار، آنچه امام خامنهای رهبر حکیم انقلاب باسلامی مطرح کردند و امروز در سازمان ملل ثبت شده است، تشکیل دولت واحد فلسطینی از بحر تا نهر بر مبنای اصل دموکراتیک «هر فلسطینی یک رأی اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی» است که جمهوری اسلامی قاطعانه از این نگاه حمایت خواهد کرد.
رؤسای کشورهای اسلامی
در هفتاد سال گذشته انواع نسخههای به ظاهر صلحطلبانه مطرح شده که در باطن جز فریب نبوده است. رژیم صهیونیستی در پناه این ترفندها بنحو مستمر، فلسطینیان مظلوم را از خانه و کاشانه خود اخراج و آواره نموده است و با شهرکسازی، یک نیروی نظامی اشغالگر را در خانههای غصبی فلسطینیان اسکان داده است.
جمهوری اسلامی از ابتدا، رژیم صهیونیستی را اشغالگر، جعلی و نامشروع دانسته است عنایت فرمائید مرور زمان نه موجد مشروعیت است و نه مالکیت. ۷۵ سال که هیچ، اگر بیش از این هم این اشغالگری ادامه داشت، باز هم رژیم آپارتاید صهیونیستی غاصب بود و متجاوز. این متجاوز باید اخراج شود هم تنبیه گردد، غرامت بپردازد. در مقابل، ایستادگی در برابر اشغالگری، دفاع مشروع است و امری مقدس. راهکار اصلی در مقابله با اشغالگر، مقاومت است. چند دهه مقاومت غیورانه در مقابل دشمن صهیونیستی بخصوص مقاومت ۳۵ روز اخیر در مقابل جنایات بیسابقه صهیونیستها یک رکورد بینظیر است. تجربه نشان میدهد هیچ راهحلی جز مقاومت برای عقب راندن اشغالگر وجود ندارد. به همین دلیل ما دست و بازوی حماس قهرمان و همه گروههای شجاع مقاومت را که فخر جهان اسلام هستند، میبوسیم، و بر اراده پولادین مردم مقاوم غزه درود میفرستیم.
مایلم به صراحت تأکید کنم که جمهوری اسلامی ایران مقاومت فلسطین را یک جنبش آزادیبخش میداند، جابجایی و کوچ اجباری ساکنان غزه را ادامه تجاوز و جنایت جنگی میداند و حفاظت از مسجدالاقصی و اماکن مقدسه را یک ضرورت اساسی میداند.
آنچه ما سالها بر آن تاکید کردهایم، امروز در فریادهای ملتهای اروپایی و آمریکایی نیز شنیده میشود. من همینجا از همهی ملتهایی که با مردم غزه ابراز همدردی و دفاع کردند، صمیمانه تشکر میکنم. امروز جنایات اسرائیل در غزه، مردم جهان را بیدار کرده است؛ هزینهی این بیداری خون پاک ۱۴ هزار جان عزیز بوده است. امروز باید در کنار این صدای آتش و آوار در غزه، توجه جهانیان را به مساله دیگری نیز جلب کرد؛ اسرائیل اتمی. تنها رژیم آپارتاید جهان که بنی آدم را حیوان ِانسان نما میخوانَد، و حتی کشتن کودکان را مشروع میداند، علیرغم برنامههای پنهان توسعه تسلیحات هستهای و شیمیایی، تحت نظارت هیچ نهاد بین المللی قرار ندارد و در برابر چشمان جهانیان، مردم بیدفاع و تحت اشغال را به حمله با بمب اتمی تهدید میکند. چه هزینهای باید پرداخت شود و چه فاجعهای باید رخ بدهد تا کشورها نسبت به این خطر هشیار شوند.
«مقاومت اسلامی» که امروز توفیقات بزرگی را در دفاع از فلسطین و منطقه رقم زده است، محصول بیداری امت اسلامی و تجربههای بیش از هفتاد سال مقابله با تجاوزگری و سیطرهطلبی دشمن صهیونی و دول استکباری پشتیبان آنهاست.
برادران عزیز و خواهران گرامی
ملتهای مسلمان این را مایه ننگ خود میدانند که در زمانی که خون برادرنشان در غزه بر زمین میریزد دولتها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند.
اینک خون امت اسلامی به جوش وتودههای آن به خروش آمدهاند. همه باید بدانند که امروز در معرض امتحان الهی قرار گرفتهاند و اگر جلسه امروز سران کشورهای اسلامی هم نتواند در نجات مردم فلسطین اقدام تعیینکنندهای انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابی آنها در دفاع از فلسطین افزوده میشود و ممکن است خود دست به کار میشوند.
رؤسای محترم دولتهای اسلامی آقای رئیس
اجازه دهید سخنانم را با چند سلام به پایان رسانم:
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه
سلام بر کودکانی که در کنار ویرانههای غزه به قرآن پناه آوردهاند و آیات قرآن را تلاوت میکنند.
سلام بر کودکانی که از وحشتِ ظلم بر خود میلرزند.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
سلام بر شما که امروز با ایستادگی در مقابل مجهزترین ارتشهای دنیا و پستترین افراد روی زمین، مقاومت را برای ما معنا کردید.
سلام بر شما که با دستان کوچکتان و بدنهای نحیفتان، درندگی و وحشیگری صهیونیستهای اشغالگر را به تصویر کشیدید.
چهرههای به خون آغشته شما و بدنهای تکه تکه شما، و استخوانهای خرد شده شما زیر آوار بمبهای آمریکایی فریاد میزند که ما ایستادهایم.
بیتردید آینده از آن مقاومت است. قهرمان واقعی شما مردم مقاوم هستید. شما را تنها نخواهیم گذاشت. فلسطین قطعاً پیروز است. انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا.
القدس لنا و النصر لنا.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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