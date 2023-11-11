دریافت 7 MB کد مطلب 5936081 https://mehrnews.com/x33tmx ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱ کد مطلب 5936081 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱ سلام رییس جمهور به مردم غزه در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی رییس جمهور گفت: سلام بر کودکانی که در کنار ویرانیهای غزه به قرآن پناه آوردهاند و آیات قرآن تلاوت میکنند. کپی شد مطالب مرتبط همه باید مشخص کنند در کدام جبهه ایستادهاند/ غزه، جبهه رویارویی محور شرافت در مقابل محور شرارت اشاره رییسی به سخنان رهبری به تشکیل دولت فلسطین از بحر تا نهر نباید به محکومیت اکتفا کنیم/ اقدامات بازدارنده ضروری است هدف قرار دادن سربازان صهیونیست در غزه دولتهای اسلامی ارتش رژیم صهیونیستی را سازمان تروریستی معرفی کنند ضربات مهلک مقاومت فلسطین به ارتش رژیم صهیونیستی تشریح شیوههای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم برچسبها نوار غزه جنگ غزه شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران فلسطین
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