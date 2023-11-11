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کد مطلب 5936081
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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

سلام رییس جمهور به مردم غزه در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی

سلام رییس جمهور به مردم غزه در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی

رییس جمهور گفت: سلام بر کودکانی که در کنار ویرانی‌های غزه به قرآن پناه آورده‌اند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند.

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      3 1
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      عالی بود خدا به شما طول عمر با عزت عنایت کند که شرافت اسلامی بودن و ایرانی بودن را به تصویر کشیدید
    • امیر IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      3 1
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      درود به شرافت سید ابراهیم عزیز.یار صادق و وفادار رهبر عزیزمون
    • محطن IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      0 0
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      آفرین سید همیشه بدرخشی

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