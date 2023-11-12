فلسطین، محور وحدت جهان اسلام/دیدارهایی که بعداز چندین سال تازه شد

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد مهاجرانی: صبح روز شنبه، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی به همراه یک هیئت عالیرتبه سیاسی تهران را به مقصد ریاض ترک کرد.
رییس جمهور ایران در حالی عازم عربستان سعودی شد که چنین سفری و با این سطح سیاسی پس از ۱۱ سال انجام میگیرد.
همزمان با سفر رییسی، شمار دیگری از مقامات عالی کشورهای اسلامی از جمله رؤسای اردن، ترکیه، قطر، اندونزی، موریتانی، مصر، سوریه و … در این نشست شرکت داشتند.
به نظر میرسد موضوع فلسطین توانسته است آغازگر روند همگرایی در جهان اسلام باشد و کشورهای اسلامی را به دور از اختلافات پیشین برای حمایت از ساکنین مظلوم غزه و توقف جنایات رژیم صهیونیستی دور یک میز جمع کند.
سازمان همکاری اسلامی (OIC)سازمان همکاری اسلامی در واقع سازمانی بین دولتی است که با عضویت ۵۷ کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بینالمللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. سازمان بر اساس تصمیم اجلاسی تاریخی که در پی نتیجه آتشسوزی جنایی مسجد الاقصی در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ در رباط، پادشاهی مغرب تأسیس شد.
نام این سازمان از زمان تأسیس در سال ۱۹۶۹ تا سال ۲۰۱۱ سازمان کنفرانس اسلامی بود سپس به سازمان همکاری اسلامی تغییر یافت.
نشست سران هر ۳ سال یک بار و در پایتخت یکی از کشورهای اسلامی عضو برگزار میشود. کشورهایی که این کنفرانس را برگزار میکنند به مدت سه سال ریاست آن را بر عهده میگیرند.
رییسی معتقد است این نشست با تأخیر برگزار شده است و این موضوع را پیش از ترک تهران متذکر شد و گفت: ایران برای تشکیل این نشست اضطراری از یک ماه قبل درخواست داده بود که هر بار بنا به دلایلی این نشست تشکیل نمیشد.
رییس جمهور همچنین گفت: اگر جنایتهایی که امروز در غزه انجام میشود جنایت علیه بشریت نباشد، پس جنایت علیه بشریت چه مصداقی دارد؟ آمریکا در اظهارات خود اعلام میکند که میخواهد دامنه جنگ گسترش پیدا نکند و به ایران و برخی کشورها هم پیغام دادهاند ولی این حرف با عمل آمریکا همخوانی ندارد. ماشین جنگی در غزه در اختیار آمریکا است. آمریکا جلوی آتش بس در غزه را گرفته است و دامنه جنگرا گسترش میدهد، چهره واقعی آمریکایی را باید دنیا بشناسد.
رییسی پس از آنکه در ریاض مورد استقبال مقامات عربستان سعودی از جمله محمد بن سلمان ولیعهد این کشور قرار گرفت در نشست اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به ایراد سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه امروز ماجرای غزه رویارویی محور شرافت در برابر محور شرارت است و همه باید مشخص کنند که در کدام صف قرارگرفتهاند، دولت آمریکا را آمر و شریک اصلی جنایات صهیونیستها در ۵ هفته اخیر علیه مردم مظلوم غزه معرفی کرد و گفت: اکنون که مجامع بینالمللی تحت نفوذ آمریکا دچار بیهویتی و بی تصمیمی و بیخاصیتی شدهاند، ما باید میدان را به دست بگیریم.
۱۰ پیشنهاد عملیاتی رییس جمهور برای حل مشکل فلسطین
رییس جمهور در جریان این نشست ۱۰ راهکار و پیشنهاد فوری برای تصمیم گیری قاطع به نفع ملت فلسطین از جمله «توقف کشتار مردم غزه»، «رفع کامل محاصره انسانی غزه»، «خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از این منطقه»، «قطع هرگونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی»، «تشکیل یک دادگاه بینالمللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا»، «تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی» و «اعزام کاروان کشتیهای حامل کمکهای انساندوستانه به مردم فلسطین از کشورهای اسلامی» را در این اجلاس مطرح کرد.
دیگر نکته برجسته که در حاشیه این نشست در ریاض انجام گرفت، دیدارهای دوجانبهای بود که رییسی با برخی از رؤسای کشورهای مهم اسلامی داشت و به نوعی میتوان آنها را بی سابقه تلقی کرد که دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر مهمترین آنها بودند.
در جریان دیدار ولیعهد عربستان سعودی، توسعه روابط دوجانبه و همکاریهای منطقهای، مورد گفتوگو و تاکید قرار گرفت و طرفین توافق کردند در آینده به تفصیل موضوعات دوجانبه و مسائل منطقهای را مورد بررسی دهند.
دعوت از بن سلمان برای سفر به تهران
بنا بر روایت علی رضا عنایتی، سفیر کشورمان در ریاض، رییس جمهور از ولیعهد عربستان برای سفر به تهران دعوت به عمل آورده است.
در دیدار رؤسای جمهور ایران و مصر نیز طرفین علاوه بر رایزنی در خصوص تحولات فلسطین و ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح در جنوب غزه، به بررسی آینده روابط دو کشور پرداختند که رییسی تصریح کرد مانعی برای گسترش روابط با کشور دوست مصر نداریم و در مقابل نیز السیسی گفت: اراده سیاسی قطعی مصر برای ایجاد روابط واقعی با ایران است.
رییسی همچنین با بشار اسد نیز دیدار داشت که رییس جمهور سوریه در این دیدار رییس جمهور سوریه نیز در این دیدار ضمن تقدیر از سخنرانی روشنگرانه و حمایتگرانه رییسی درباره غزه در این اجلاس، بر ضرورت توقف سریع حملات و آغاز روند امدادرسانی به غزه تاکید کرد.
نخست وزیر دولت پیشبرد لبنان نیز در دیدار با رییسی با تجلیل از رفتار مبتنی بر حکمت و عقلانیت حزبالله در مقابل رفتارهای تحریکآمیز رژیم صهیونیستی گفت: حزبالله لبنان نشان داده که مقاومت فقط برای جنگ نیست، بلکه تلاش برای ایجاد و برقراری صلح و آرامش برای ملتهای منطقه از دیگر شاخصههای مهم آن است.
رییس جمهور همچنین با رؤسای جمهور موریتانی، نیجریه و نخستوزیر مالزی دیدار و گفتوگو کرد.
اعضای شرکتکننده در این نشست اضطراری در پایان به یک بیانیه دست یافتند که در بیانیه پایانی این نشست آمده است: توصیف این جنگ انتقام جویانه به عنوان دفاع از خود یا توجیه آن تحت هر بهانهای را نمیپذیریم و حمله رژیم «اسراییل» به غزه و کشتار وحشیانه و غیرانسانی فلسطینیان به دست دولت استعمارگر و اشغالگر را به شدت محکوم میکنیم.
سران کشورهای عرب و مسلمان همچنین از همه کشورها خواستند به صادرات سلاح و مهمات برای رژیم اشغالگر صهیونیستی پایان دهند.
در بخش دیگری از بیانیه پایانی اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب بر اهمیت آغاز تحقیقات فوری درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط اسراییل در اراضی اشغالی فلسطین توسط دادستان دیوان کیفری بینالمللی تاکید شده است.
رهبران کشورهای اسلامی و عربی شرکت کننده در اجلاس ریاض همچنین با محکوم کردن تلاش اسراییل برای کوچ اجباری مردم فلسطین به ویژه نوار غزه، خواستار لغو فوری محاصره غزه و ورود فوری مواد غذایی، دارو و سوخت منطقه شدند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز شامگاه روز شنبه با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اجرای ۱۰ پیشنهاد عملیاتی رییس جمهور در نشست مشترک سران کشورهای اسلامی و عربی، میتواند فوراً جنایات صهیونیستها در غزه را متوقف و راه ارسال گسترده کمکهای انساندوستانه را باز نماید.
وی افزود: اتحاد کشورهای اسلامی عرصه را برای بازیسازی واشنگتن به نفع رژیم آپارتاید تنگ میکند.
در پایان میتوان اینگونه جمعبندی کرد، همگرایی در میان کشورهای اسلامی علاوه بر اینکه نقشههای شوم پیشین این رژیم جنایتکار برای عادیسازی روابط با برخی کشورهای منطقه را برهم زد، میتواند مانع از خروج رژیمصهیونیستی از انزوای جهانی بی سابقه شود و در این صورت هزینهها را نیز برای ایالات متحده جهت حمایت از صهیونیستها افزایش دهد.
اما همانگونه که رییس جمهور کشورمان در این نشست تاکید کرد، حل مشکل فلسطین تنها با «وحدت کلمه» امکان پذیر است و کشورهای اسلامی با استفاده از ظرفیتها و داشتههای خود میتوانند مشکلات جهان اسلام و مسلمانان را حل کنند.
نظر شما