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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۴

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دالاهو خبر داد؛

مرگ «خرس قهوه‌ای» بر اثر تصادف در محور دالاهو

مرگ «خرس قهوه‌ای» بر اثر تصادف در محور دالاهو

کرمانشاه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دالاهو از مرگ «خرس قهوه‌ای» بر اثر تصادف در محور دالاهو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز بساطی اظهار کرد: یک قلاده خرس قهوه‌ای در تصادف با خودرو در مسیر جاده مواصلاتی کرند به قصرشیرین دچار جراحت شده و تلف شد.

وی افزود: لاشه خرس مذکور پس از هماهنگی لازم توسط مأمورین یگان حفاظت این اداره در جای مناسب دفن بهداشتی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دالاهو از تمام رانندگان خودروهای عبوری خواست با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود و امنیت زیستگاهی برای حیات وحش تأمین گردد.

بساطی با بیان اینکه خرس قهوه‌ای حیوانی بزرگ و تنومند است که طول بدن بالغ این حیوان ممکن است به ۲ متر و وزن آنها به ۴۸۰ کیلوگرم برسد، در خصوص پراکندگی زیستی این گونه خاص نیز، گفت: خرس قهوه‌ای یکی از گونه‌های شاخص و با اهمیت استان و حیات وحش ایران است که در نواحی جنگلی کوه‌های البرز و زاگرس زندگی می‌کند و تعداد آنها در سال‌های اخیر بسیار کم شده است.

کد مطلب 5936468

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