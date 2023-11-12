ذات الریه هر سال جان یک میلیون کودک را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حسن زاد، با عنوان این مطلب که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، پنومونی اولین بیماری عفونی کشنده در سراسر دنیا است، افزود: پنومونی یا ذاتالریه به عنوان بیماری عفونی کشنده در کودکان زیر ۵ سال و افراد بالای ۶۵ سال شناخته میشود.
به گفته وی، با توجه به اینکه پنومونی هر سال منجر به مرگ عده زیادی از افراد میشود، سازمان بهداشت جهانی و یونیسف ۱۲ نوامبر مصادف با ۲۱ آبان ماه را به عنوان روز جهانی پنومونی نامگذاری کردهاند.
حسن زاد با اشاره به عوامل ایجاد کننده پنومونی گفت: پنومونی به علل عفونی یا غیرعفونی ایجاد میشود که عوامل عفونی شامل انواع میکروبها، باکتریها، میکروبها، ویروسها یا قارچها هستند. پنومونی غیرعفونی نیز در اثر انواع بیماریهای اتوایمیون، نقص سیستم ایمنی و مواردی نظیر آن ایجاد میشود.
این فوق تخصص ریه کودکان، نشانههای پنومونی را شامل علائم تنفسی و غیرتنفسی عنوان کرد که علائم تنفسی شامل تنفس سریع و تند (تاکی پنه)، سرفههای خلطدار یا بدون خلط و تنگینفس است و علائم غیرتنفسی نیز شامل تعریق، عرق شبانه و تب هستند.
به گفته استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در کودکان کمتر از دو ماه معمولاً سرفه مشاهده نمیشود و علائم و نشانهها در شرایط شدیدتر ممکن است شامل تشنگی، تشنج، استفراغ مداوم، کبودی پوست، افزایش یا کاهش شدید دمای بدن و حتی کاهش سطح هوشیاری باشد.
وی با اشاره به اینکه در بیشتر موارد ابتلاء، مرگ و میر ناشی از این بیماری قابل پیشگیری است، افزود: تشخیص به موقع در بیماریهای عفونی ریوی میتواند منجر به نجات بیمار و جلوگیری از آسیب شدید ریوی شود.
این استاد دانشگاه، نحوه درمان را بسته به میزان درگیری ریه بیمار متفاوت برشمرد و خاطرنشان کرد: پس از معاینه و بررسی بیمار توسط پزشک، درمان لازم انجام میشود. اگرعامل ایجاد کننده پنومونی میکروبی باشد در صورت نیاز آنتی بیوتیک تجویز میشود ولی اگر عامل بیماری ویروس باشد بیشتر باید درمانهای حمایتی انجام پذیرد تا بیماری کنترل شود.
به گفته وی، با رعایت نکات بهداشتی در محیط زندگی و تماس نداشتن فرد آلوده با دیگران میتوان از بروز پنومونی پیشگیری کرد.
حسن زاد یادآور شد: با تزریق واکسن آنفلوانزا برای افراد در معرض خطر در هنگام شیوع پنومونی میتوان احتمال ابتلاء به بیماری را در این افراد کاهش داد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: مصرف رژیم غذایی سرشار از ویتامین C به مقدار زیادی میتواند باعث تقویت سیستم ایمنی فرد مبتلا شود. همچنین دریافت مایعات به میزان کافی و مصرف به موقع و صحیح آنتی بیوتیکهای تجویزشده توسط پزشک در درمان بیماران اهمیت دارد.
این فوق تخصص بیماریهای ریه کودکان توصیه کرد: افراد از خود درمانی پرهیز کرده و با توجه به این که در حال حاضر کرونا همچنین حضور دارد و ورژن ها و تظاهرات بالینی مختلفی از خود بروز میدهد افراد به محض مشاهده علائم ذکر شده و هر گونه علائم غیرطبیعی به پزشک مراجعه کنند.
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