هفت هزار دانش آموخته حاصل فعالیت دانشگاه قرآن و حدیث

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سبحانی نیا ضمن گرامیداشت یاد آیت الله ری شهری، با اشاره به سنخیت احداث دانشگاه قرآن و حدیث در جوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) با توجه به شأن و جایگاه علمی ممتاز آن امامزاده واجب التعظیم و همچنین نقل یکصد حدیث به واسطه ایشان از ائمه هدی علیهم السلام، اظهار داشت: این دانشگاه یکی از ارکان مهم این بارگاه ملکوتی بشمار می‌آید، و بر همین اساس تمامی خادمین این آستان مقدس در انتشار معارف اهل بیت علیهم السلام به سرتاسر دنیا به نوعی سهیم و مأجور هستند.

وی افزود: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در دو بخش پژوهشگاه و دانشگاه فعالیت دارد که بخش پژوهشگاه به ریاست حجت الاسلام برنجکار در چهار پژوهشکده قرآن، حدیث، اخلاق و روانشناسی، و کلام اهل بیت (ع) فعالیت داشته و دانشگاه نیز به ریاست حجت الاسلام مسعودی در سه دانشکده قرآن، حدیث و معارف اسلامی در چهار شعبه قم، تهران، اصفهان و مشهد مشغول به فعالیت است.

‏ حجت الاسلام سبحانی نیا دانشگاه قرآن و حدیث را دارای ۱۰ گروه علمی اعم از قرآن، حدیث، نهج البلاغه، روانشناسی اسلامی و… عنوان کرده و خاطر نشان ساخت: بیش از ۲۶۰۰ دانشجو به صورت حضوری و مجازی در سطح کشور و بین المللی در شعب مختلف دانشگاه در حال تحصیل هستند و در ۲۴ سال گذشته از ابتداء تأسیس دانشگاه بیش از ۷ هزار نفر از مجموع این دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری فارغ التحصیل شده اند.

سرپرست دانشگاه قرآن و حدیث تهران ادامه داد: با توجه به ۲ هزار دانش آموخته سطح ارشد و دکترا هم‌اکنون تعداد زیادی از پایان نامه‌های این عزیزان قابلیت چاپ و انتشار را دارد و تعداد قابل توجهی از همین فارغ التحصیلان نیز امروز از اساتید برجسته دانشگاه‌های معتبر کشور هستند.

وی تعداد دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث شعبه تهران را ۸۰۰ نفر عنوان کرده و گفت: با توجه به کتب درسی تولید و تألیف شده و اساتید تربیت یافته در این دانشگاه می‌توان گفت این دانشگاه در سطح کشور ممتاز و به ویژه در رشته "حدیث" بی نظیر است.

حجت الاسلام سبحانی نیا تصریح کرد: دانشگاه قرآن و حدیث در ۱۰ سال گذشته ورودی مقطع کارشناسی به ارشد در رشته‌های علوم اسلامی در ایران دارای رتبه یک بوده که این نشان از قوت علمی این دانشگاه دارد.

وی در پایان آموزش‌های آزاد دانشگاه را از فعال‌ترین بخش‌های این مجموعه عنوان کرده و ارائه خدمات علمی در قالب دوره‌های فشرده آموزشی به مراکز علمی نهادهای مختلف را از دیگر اقدامات مهم این دانشگاه عنوان کرد.

*عماد خورشید طلب