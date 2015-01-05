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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۷

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) برگزار شد:

کارگاه مراحل تدوین و نگارش پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد

کارگاه مراحل تدوین و نگارش پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد

معاونت پژوهش مؤسسه علامه مجلسی(ره) اصفهان، کارگاه مراحل تدوین و نگارش پایانامه دوره های کارشناسی ارشد علوم حدیث را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهش مؤسسه علامه مجلسی(ره) اصفهان، کارگاه مراحل تدوین و نگارش پایانامه دوره های کارشناسی ارشد رشته های تفسیر اثری و کلام و عقائد ورودی سال 1393 را با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا سبحانی نیا مسئول امور پایان نامه های دانشگاه قرآن و حدیث قم برگزار کرد.

بنابر مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ملزم به گذراندن دوره مراحل تدوین و نگارش پایان نامه هستند.

در این کارگاه یک روزه، 20 نفر از دانش پژوهان دوره های کارشناسی ارشد علوم حدیث در گرایش های تفسیر اثری و کلام و عقاید حضور داشتند.

کد مطلب 2456656

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