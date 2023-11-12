مشکل ترخیص ۸۱ تن روغن پایه تولید شیرخشک نوزاد رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در پی دستور دکتر سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با پیگیری معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی این نهاد نظارتی، مشکل ترخیص بیش از ۸۱ تن روغن پایه تولید شیرخشک نوزاد، قبل از اتمام مهلت انقضای آن، حل شد.

این روغن که با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی وارد کشور شده بود با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه ترخیص شد.

همچنین مقرر شد سایر مواد اولیه شیر خشک نوزاد از سایر شرکت‌های مربوطه در سطح کشور جمع آوری و به چرخه تولید شیر خشک منتقل و بیش از ۴۵۰ هزار قوطی شیر خشک یارانه‌ای تولیدی از این محل طی روزهای آتی به منظور توزیع، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل شود.