تظاهرات مقابل خانه بایدن در اعتراض به جنگ غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، صدها آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه مقابل خانه رئیسجمهور این کشور در ایالت «دلاویر» تظاهرات کردند.
شرکتکنندگان در این تظاهرات ضمن حمل پرچمهای فلسطین، توقف فوری تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و حمایتهای واشنگتن از این تجاوز را خواستار شدند و شعار «آزادی فلسطین» سر دادند.
این تظاهرات در حالی برگزار میشود که روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی با بیان اینکه خسارات ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه مقامات آمریکایی را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار داده است، خاطرنشان کرد که بسیاریها حتی در آمریکا در اظهارات غیرعلنی ناراحتی خود را از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان توسط اسرائیل ابراز داشتهاند.
این روزنامه فاش کرد که در جریان سفر اخیر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به تل آویو که سومین سفر وی به منطقه از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی بود، مقامات اسرائیلی از دیپلماتهای آمریکایی خواستند که رهبران عرب را تحت فشار قرار دهند تا چشم خود را بر جنایات تلآویو ببندند. سران عرب هم در پاسخ به آمریکاییها گفتند که اگر اسرائیل را وادار نکنند تا کشتن غیرنظامیان را متوقف کند، خشم مردم آنها افزایش مییابد.
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