به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در منطقه مأموریتی قرارگاه کربلا، از نقاط مرزی جنوب غرب کشور و رده‌های حوزه سرزمینی این قرارگاه در استان خوزستان بازدید کرد.

سردار پاکپور در این بازدید آخرین وضعیت مناطق مرزی، یگان‌های مختلف عملیاتی، توپخانه‌ای، مخابراتی و تاکتیکی مستقر در جنوب غرب کشور، آمادگی‌های رزمی و دفاعی پاسداران انقلاب را از نزدیک ارزیابی و در گفت‌وگو با رزمندگان اسلام از هوشیاری، روحیه، انگیزه بالا و مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان در شرایط گوناگون جغرافیایی و آب و هوایی قدردانی کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اینکه یگان‌های این نیرو در آمادگی کامل تجهیزاتی و نیروی انسانی هستند، گفت: رزمندگان این نیرو که در شرایط سخت و متفاوت با تمام توان برای حفظ امنیت و دفاع از مرز و بوم کشورمان به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند، در خدمت‌رسانی خود به مردم عزیزمان افتخار می‌کنند.

وی به آئین تکریم فرماندهان و وابستگان رده‌های نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان به همت فرمانده قرارگاه کربلا برگزار شد، اشاره و با تأکید بر لزوم جلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت خاطرنشان کرد: آمادگی بازنشستگان در حفاظت از انقلاب اسلامی باعث خرسندی است و نیروی زمینی سپاه افتخار دارد از سرمایه و پشتوانه غنی فرماندهان پیشکسوت بهره‌مند است.

سردار پاکپور ادامه داد: بخش زیادی از توانمندی نظامی امروز ما حاصل ایثارگری و مجاهدت‌های رزمندگان سپاه به‌ویژه فرماندهان رده‌هاست.

فرمانده نزسا همچنین عملیات طوفان‌الاقصی را خط بطلانی بر راهبردهای کلان نظامی رژیم صهیونیستی و خیزش مردم بی‌دفاع فلسطین علیه ظلم اشغال و کشتار ۷۵ ساله اسرائیل خواند و تأکید کرد: فرمانده معظم کل قوا بسیار دقیق و هوشمندانه بیان کردند که شکست صهیونیست‌ها در این عملیات غیرقابل ترمیم است.

سردار «احمد خادم سیدالشهدا» فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز که در این بازدید، فرمانده نیروی زمینی سپاه را همراهی می‌کرد، اظهار داشت: پاسدار، هرگز بازنشسته نمی‌شود و بنا بر وصیت شهید مجید بقایی تن به سازش با دشمن نمی‌دهد و تا جان در بدن دارد مقاوم، خستگی‌ناپذیر و دارای روحیه شهادت طلبی است.

در پایان این آئین، با حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه، فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه کربلا و مسؤل وابستگان نیروی زمینی سپاه از فرماندهان وابسته رده‌های حوزه سرزمینی نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان تجلیل به عمل آمد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین بعد از بازدید از کارگاه محرومیت‌زدایی قرارگاه کربلا، حجم کمّی و کیفی خدمات مردم‌یاری این قرارگاه را در سطح بسیار خوب توصیف و عنوان کرد: قرارگاه کربلا در سال‌های اخیر خدمات شایانی در همه عرصه‌ها به مردم کم‌بضاعت شهرها و روستاهای استان خوزستان داشته است و تلاش می‌شود در کنار مأموریت‌های محوله مرزداری، این اقدامات جهادی با قوت تمام ادامه پیدا کند.