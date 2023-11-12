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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۲

«فراموشخانه» به «هنر و تجربه» رسید/ سرنوشت عجیب یک پیانو

«فراموشخانه» به «هنر و تجربه» رسید/ سرنوشت عجیب یک پیانو

مستند سینمایی «فراموشخانه» به کارگردانی سهند سرحدی و سیدفرهاد قدسی و تهیه‌کنندگی علی مصفا در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، «فراموشخانه» فیلمی مستند داستانی از روایت‌های فراموش‌شده یک پیانوی کهنه و قدیمی در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران پیش از انقلاب و ماجراهای حول آن، سیری در تاریخ موسیقی و ایران است.

مستند سینمایی «فراموشخانه» به کارگردانی سهند سرحدی و سیدفرهاد قدسی و تهیه‌کنندگی علی مصفا از روز چهارشنبه ۲۴ آبان در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران و مراسم رونمایی این فیلم نیز روز دوشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود.

عوامل مستند «فراموشخانه» عبارتند از تهیه‌کننده: علی مصفا، کارگردان: سهند سرحدی و فرهاد قدسی، فیلمنامه و پژوهش: سهند سرحدی، فیلمبردار: رضا دیدار و حسین نیکزاد، تدوین: میثم مولایی و فرهاد قدسی، مجری طرح و برنامه‌ریز: جواد ابراهیمی‌نژاد، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، صدابردار: جواد جهانگیری و بازیگران: امیرمسعود واعظ تهرانی، پرستو قربانی با حضور: صالح نجفی، عباس کاظمی، نغمه ثمینی و امیرحسین قاسمی.

کد مطلب 5936616
زهرا منصوری

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