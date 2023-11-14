ماجرای «فراموشخانه» پیوند عمیقی با واقعیت زندگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، مراسم رونمایی و اکران فیلم مستند داستانی «فراموشخانه» به کارگردانی سهند سرحدی و فرهاد قدسی و تهیه‌کنندگی علی مصفا با حضور سازندگان و علاقه‌مندان سینمای مستند شب گذشته دوشنبه ۲۲ آبان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سهند سرحدی یکی از کارگردان‌های فیلم با تشکر از همه کسانی که در ساخت این فیلم همکاری داشتند و همچنین تشکر از گروه سینمایی «هنر و تجربه» که فرصت نمایش این فیلم را فراهم کرد، گفت: کل داستان این فیلم درباره یک پیانو در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است و تلاش داشتیم که این پیانو را به عنوان یک شی با ارزش و تاریخی بررسی کنیم و وجه دیگر آن را نشان دهیم.

فرهاد قدسی یکی دیگر از کارگردان‌های فیلم نیز با اشاره به موضوع مستند «فراموشخانه» و تقدیم کردن این فیلم به علیرضا سیداحمدیان بیان کرد: علیرضا سیداحمدیان مترجم کتاب «هنرِ پیانو» بود و نقش مهمی در افزایش آگاهی ما در زمینه موسیقی و پیانو داشت. همچنین ما در جوانی از او نوارها و لوح‌های فشرده موسیقی کلاسیک را تهیه می‌کردیم.

پرستو قربانی بازیگر زن فیلم نیز طی سخنان کوتاهی یادآور شد: خوشحالم بعد از ۶ سال از ساخت فیلم «فراموشخانه» قرار است در کنار هم این فیلم را ببینیم اما این مساله برای من مشمول مرور زمان نشده است زیرا ماجرا و داستان فیلم پیوند عمیقی با واقعیت زندگی ما دارد.

«فراموشخانه» فیلمی مستند داستانی از روایت‌های فراموش‌ شده یک پیانوی کهنه و قدیمی در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران از پیش از انقلاب و ماجراهای حول آن و سیری در تاریخ موسیقی و ایران است.

هم اکنون فیلم‌های گروه سینمایی «هنر و تجربه» در تهران در سینماهای چارسو، کورش، موزه سینما، نارسیس، پرده طلایی، پرندمال، فرهنگ، باغ کتاب هر روز در دو سانس ۱۶ و ۱۸ و در شهرستان‌ها در سینماهای هویزه، ویلاژتوریست و اطلس مشهد، سوره و ساحل اصفهان، گلستان شیراز، مهر قدس همدان، عصر جدید گرگان، ستاره باران تبریز، بهمن سنندج، مهر ارومیه، تماشاخانه پارس کرمان، آزادی کرمانشاه، بازار شهر قم و «هنر و تجربه» بابل روزهای چهارشنبه هر هفته در ۲ سانس ۱۶ و ۱۸ به صورت ثابت به نمایش در می‌آید.