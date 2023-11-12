دریافت 15 MB
کد مطلب 5936682
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

استرالیایی‌ها معترض به پهلوگیری کشتی تجاری رژیم صهیونیستی شدند

استرالیایی‌ها معترض به پهلوگیری کشتی تجاری رژیم صهیونیستی شدند

در سیدنی استرالیایی‌های خشمگین در قایق ها جمع شدند و مانع از پهلوگیری کشتی باری اسرائیلی در بندر شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید