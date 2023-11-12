دریافت 15 MB کد مطلب 5936682 https://mehrnews.com/x33tBN ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵ کد مطلب 5936682 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵ استرالیاییها معترض به پهلوگیری کشتی تجاری رژیم صهیونیستی شدند در سیدنی استرالیاییهای خشمگین در قایق ها جمع شدند و مانع از پهلوگیری کشتی باری اسرائیلی در بندر شدند. کپی شد مطالب مرتبط سازمان ملل: حمله به بیمارستانها بیوجدانی است ۶ چالش بحثبرانگیز رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی چیست؟ آژیر خطر در شمال اراضی اشغالی/ اصابت موشک به «الجلیل غربی» برچسبها سیدنی اسرائیل رژیم صهیونیستی استرالیا غزه فلسطین
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