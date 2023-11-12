به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان اسرائیل الیوم در گزارشی نوشت: تل آویو امروزه با ۶ چالش همزمان در زمینه‌های مختلف سیاسی، عملیاتی و اقتصادی رو به رو بوده و باید با این چالش‌ها در سایه ورود جنگ علیه غزه به ششمین هفته خود دست و پنجه نرم کند.

چالش جبهه شمالی

اسرائیل امروزه باید تلاش کند دامنه جنگ و درگیری به جبهه‌ها و میادین دیگر گسترش پیدا نکند. این در حالی است که تنش در جبهه شمالی روز به روز در حال افزایش است. حزب الله در واقع جنگی به راه نینداخته اما تنش در این جبهه در حال افزایش است.

علاوه بر آن ما شاهد اجرای عملیات از سمت یمن و افزایش فشارها از سمت عراق هستیم و ارتش اسرائیل در این شرایط باید مانع گسترش دامنه درگیری‌ها به جبهه‌های مختلف شود تا بتواند بر روی غزه تمرکز داشته باشد.

چالش کرانه باختری

دومین چالش در برابر اسرائیل، کرانه باختری به شمار می‌رود چرا که در سایه درگیری‌ها در نوار غزه، تنش‌ها در این منطقه نیز در حال افزایش است. بنابراین تل آویو باید تمام تلاش خود را برای عدم شعله ور شدن منطقه به کار بگیرد.

چالش اسرا

مساله اسرای اسرائیلی نزد نیروهای حماس در غزه یکی دیگر از چالش‌هایی است که امروز اسرائیل با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در طول روز شاهد تماس‌هایی برای اجرای یک روند گسترده تبادل اسرا مانند تبادل ۱۰۰ اسیر مقابل چند روز آتش بس در غزه هستیم اما این تلاش‌ها هنوز نتیجه نداده است.

چالش دیپلماتیک

تلاش اسرائیل برای تداوم مشروع نشان دادن عملیات خود در نوار غزه و جلب مشروعیت بین المللی در این خصوص یکی دیگر از چالش‌های فوق الذکر به شما می‌رود. اکثر دولت‌ها در غرب از اسرائیل حمایت می‌کنند اما در عین حال سوالات زیادی مطرح می‌کنند و از سوی افکار عمومی این کشورها مورد انتقاد قرار می‌گیرند. بنابراین اسرائیل باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری در این خصوص همزمان با عملیات علیه غزه انجام دهد.

چالش اقتصادی

برقراری ثبات اقتصادی در شرایط کنونی در اراضی اشغالی آن هم با توجه به اینکه ساکنان شهرک‌های اطراف نوار غزه خانه‌های خود را ترک کرده‌اند بسیار مهم است. اقدامات وزیر دارایی اسرائیل در شرایط کنونی بسیار تعجب برانگیز است. به عنوان مثال برای بازسازی منطقه کیبوتس که بیشترین ضربه را متحمل شده به ۱۰ میلیون شکل نیاز است اما تاکنون تنها ۲ میلیون شکل برای این امر اختصاص یافته است.

چالش رسانه‌ای

اسرائیل در زمینه توضیحات رسانه‌ای در جهان در خصوص عملیات غزه هرگز موفق نخواهد بود اما باید در این خصوص بهتر عمل کند و شرکت‌های متخصص در این زمینه به کار بگیرد. رسانه یک میدان محوری و مرکزی است و تأثیر مهمی بر تصمیم گیری رهبران جهان می‌گذارد.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که در حال حاضر رسانه‌های مطرح جهان حامی رژیم صهیونیستی بوده و تلاش می‌کنند جنایات این رژیم را در غزه توجیه کنند.