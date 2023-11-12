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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

مقام بهداشتی غزه:

«بخش قلب» بیمارستان الشفاء در حمله هوایی اشغالگران کاملا ویران شد

«بخش قلب» بیمارستان الشفاء در حمله هوایی اشغالگران کاملا ویران شد

یکی از مقامات وزارت بهداشت نوار غزه از تخریب «بخش قلب» بیمارستان الشفاء غزه در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، یوسف ابوریش، معاون وزیر بهداشت غزه اعلام کرد که در جریان یکی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این باریکه، بخش قلب بیمارستان الشفاء(بزرگ‌ترین بیمارستان این منطقه) تخریب شده است.

به گفته ابوریش، همزمان با تشدید جنگ در اطراف این مرکز درمانی، «اشغالگران بخش قلب بیمارستان الشفاء را کاملا ویران کرده‌اند.» به گفته وی «ساختمان دو طبقه این بخش در این حمله هوایی کاملا ویران شده است.» شاهدان عینی حمله اشغالگران به این بیمارستان را تایید کرده‌اند.

منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت غزه امروز اعلام کرد که «کادر پزشکی و درمانی بیمارستان الشفاء زیر بمباران و محاصره شدید قرار دارند و دسترسی آنها به دارو و غذا قطع شده است. آنها دو روز است که برای زنده ماندن فقط آب و خرما می‌خورند.»

البرش افزود: برق سردخانه بیمارستان الشفاء که پیکرهای شهدا در آن نگهداری می‌شود، قطع شده است. دو پزشک و افراد خانواده آنها هم در حملات هوایی اشغالگران به خانه‌های مسکونی در اطراف بیمارستان الشفاء شهید شدند. نظامیان اشغالگر در ۱۰۰ متری بیمارستان الشفاء مستقر هستند و تک تیراندازان هر کسی را که از بیمارستان خارج یا به آن وارد شود، هدف قرار می‌دهند.

پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، اشغالگران حملات گسترده و وحشیانه‌ای را از زمین و هوا علیه نوار غزه از جمله بیمارستان‌ها و مساجد و خانه‌های مسکونی و غیرنظامی انجام داده و همچنان این باریکه را می‌کوبند به طوری که تاکنون دست کم ۱۱ هزار فلسطینی بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ کودک و بیش از ۳ هزار زن، به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 5936853

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    نظرات

    • دهقانی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
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      متاسفم برای همه اونایی که توان دارند و فقط شعار می‌دهند متاسفم کودکان را هدف قرار ندهید آنها فقط کودکند جرمشان چیست ؟؟

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