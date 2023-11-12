به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت: اشغالگران اسرائیلی دقایقی قبل تعدادی از افرادی را که می‌خواستند از بیمارستان شفا خارج شوند، هدف قرار دادند. لازم است اقدامی فوری برای نجات بیمارستان شفا انجام گیرد در غیر این صورت هر ساعت شماری از بیماران به شهادت می‌رسند.

وی افزود: به خاطر بمباران مرکز تجمیع اکسیژن در بیمارستان شفا، دیگر اکسیژن برای درمان مجروحان وجود ندارد. به سبب دود ناشی از بمباران‌های اشغالگران اسرائیلی، افراد زیادی دچار خفگی شدند. هم اکنون حدود ۱۰ هزار نفر در بیمارستان شفا حضور دارند که حتی به ابتدایی‌ترین امکانات ضروری هم دسترسی ندارند.

وی افزود: اشغالگران اسرائیلی درباره بیمارستان شفاء روایت کذب دارند و فقط مجروحان و آوارگان و نمایندگان رسانه‌ها و تیم‌های پزشکی و کادر درمانی در این بیمارستان هستند.

از سوی دیگر مدیر بیمارستانها در غزه گفت: ما قادر به ارائه آمار شهیدان نیستیم. اشغالگران اطراف بیمارستان اندونزی را هدف قرار دادند. تخلیه اجباری بیمارستان‌های النصر و الرنتیسی سبب شده است که بیماران در خیابان‌ها به سر برند. ارتباط با کادر درمانی این دو بیمارستان به طور کامل قطع شده است. اوضاع در بیمارستان شفاء فاجعه بار است.