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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱

استقرار صهیونیست‌ها در۱۰۰ متری بیمارستان الشفاء و قطع برق سردخانه

استقرار صهیونیست‌ها در۱۰۰ متری بیمارستان الشفاء و قطع برق سردخانه

مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه با بیان اینکه بیمارستان الشفاء زیر شدیدترین حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار دارد، گفت که نظامیان و تک تیراندازان اشغالگر در ۱۰۰ متری بیمارستان مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیرکل وزارت بهداشت غزه گفت: کادر پزشکی و درمانی بیمارستان الشفاء غزه زیر بمباران و محاصره شدید قرار دارند و دسترسی آنها به دارو و غذا قطع شده است. آنها دو روز است که برای زنده ماندن فقط آب و خرما می‌خورند.

منیر البرش در نشست خبری در غزه افزود: برق سردخانه بیمارستان الشفاء که پیکرهای شهدا در آن نگهداری می‌شود، قطع شده است. دو پزشک و افراد خانواده آنها هم در حملات هوایی اشغالگران به خانه‌های مسکونی در اطراف بیمارستان الشفاء شهید شدند.

وی تصریح کرد: نظامیان اشغالگر در ۱۰۰ متری بیمارستان الشفاء مستقر هستند و تک تیراندازان هر کسی را که از بیمارستان خارج یا به آن وارد شود، هدف قرار می‌دهند.

البرش ادامه داد: سخنگوی ارتش اشغالگر درباره هدف قرار ندادن بیمارستان الشفاء دروغ می‌گوید. ما به او می‌گوئیم که ترکش‌های اصابت کرده به بخش مراقبت‌های ویژه را نزد خود نگه داشته‌ایم.

منابع پزشکی هم در گفتگو با الجزیره تأکید کردند: اوضاع بهداشتی در مراکز آوارگان در شهر رفح شرم‌آور است و آوارگان از حملات هوایی به این شهر در جنوب نوار غزه غافلگیر شده‌اند.

این تحولات در حالی است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه بار دیگر اطراف بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.

کد مطلب 5936695

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      0 0
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      یاصاحب الزمان خودت رحم کن به دادشون برس پروردگارا به فریاد این مظلومین برس
    • ناشناس IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
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      بابا این مردک جنون داره بگیریدش تو رو خدا. اینهمه کشور دارن جنون نتانیاهو رو نگا میکنن و از ترس سکوت کردن مردک روانی یعنی به مخ مجنون و پوکش خطور نمیکنه بالاخره بعد جنگ اسرائیل اشغالگر تنها میشه و کشورای دور و نزدیک با تنفر ازش فرار میکنن و همون تنهایی کارشو تموم میکنه و از هم میپاشه بکشید این روان

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