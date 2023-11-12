به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی صبح امروز یکشنبه در نشست هماهنگی رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) با اشاره به تصویب تشکیل شورای دائمی پدافند غیرعامل در کشور اظهار کرد: شهریور ماه امسال منظور برطرف کردن ضعفها در بخش حقوقی و قانونی تشکیل شورای دائمی پدافند غیرعامل به پیشنهاد سازمان پدافند غیرعامل در مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی ادامه داد: شورای دائمی هفت نفره پدافند غیرعامل به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیر در زمینه پدافند غیرعامل کشور تصویب و اجرایی شده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: اجرایی نکردن مصوبهها و شیوهنامههای تدوین شده شورای دائمی پدافند غیرعامل در این قانون برای اولین بار جرم انگاری شده و با دستگاههایی که نسبت به اجرای اصول پدافند غیرعامل کوتاهی کنند برخورد قانونی پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه مصوبه نظام آمادگی و رزمایش دستگاههای اجرایی تدوین شده است گفت: دستگاههای مختلف برای افزایش سطح آمادگی و رفع اشکالات مکلف به برگزاری مستمر پدافند غیرعامل شدهاند که این مانورهای به صورت دورهای و مستمر باید برگزار شود.
سردار جلالی با بیان اینکه شیوهنامه اقدامات تخصصی برای حفاظت از زیرساخت کشور تدوین شده است، گفت: زیرساختهای کشور به حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت دستهبندی شده و برای هر سطح اقدامهایی در ۱۲ مؤلفه اساسی پیش بینی شده است.
وی، بندر امام خمینی (ره) را از جمله زیرساختهای حیاتی کشور دانست و ادامه داد: با توجه به نقش مهم بندر امام در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و ویژگیهای خاص این بندر، مصون سازی آن در برابر تهدیدات احتمالی بسیار اساسی و مهم است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تهدیدات بنادر حیاتی کشور باید به صورت سه ماهه تدوین، ارزیابی و به روز رسانی شود افزود: سطح آمادگی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی کشور باید همانند آمادگی ارتش در شب عملیات باشد و این یعنی آمادگی کامل در همه بخشها است.
سردار جلالی ارتقای آمادگی را از جمله اهداف اساسی برگزاری رزمایشیهای پدافند غیرعامل دانست و تاکید کرد: آمادگی روحی، تیمی و گروهی، تجهیزاتی و مدیریتی از جمله اهداف این رزمایش است و عملکرد تیمهای مختلف توسط گروه داوری ارزیابی میشود.
وی پدافند غیرعامل کاری هماهنگ و جمعی است افزود: کشف نقاط ضعف، ایجاد هماهنگی، اصلاح الگوهای قدیمی و به روز رسانی الگوها و طرحهای جدید پدافندی، اجرای دقیق شیوه نامه مانور و آزمون تجهیزات و آموزشها از جمله دیگر اهداف برگزاری مانورهای پدافند غیرعامل است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: آمادگی و اجرای طرحهای مقابله و پاسخ اضطراری و جامع و همچنین تمرین گامهای عملیاتی در بروز حوادث و تهدید از جمله موارد مهمی است که در این مانورها مورد تاکید است.
وی ادامه داد: تهدید پایه شامل تهدیداتی که در محیط مأموریت اثر میگذارد و باید سناریوهای مختلف در برابر این تهدیدها پیشبینی و متناسب با آن اقدامهای پیشگیرانه انجام شود.
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