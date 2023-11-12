مجتبی یوسفی با اشاره به مواضع محکم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس ریاض، اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم، توجه به دیپلماسی چند وجههای است، به این صورت که این دولت عرصه سیاست خارجی را محدود به ارتباط با چند کشور غربی نمیکند و در همه حوزهها از ظرفیت دیپلماسی فعال خود و به ویژه ارتباط با کشورهای منطقه بهره میبرد.
وی با بیان اینکه اجلاس اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با دیپلماسی خوب و فعالانه ایران برگزار شد، ادامه داد: در این اجلاس رئیسجمهور پیشنهادات بسیار خوبی برای اقدامات عملی در پایان بحران غزه و باز شدن گذرگاهها برای ارسال کمکهای بشردوستانه مطرح کرد که باید مورد توجه همه کشورها در عمل قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش وابستگی کشورهای اسلامی و عربی به خرید کالاهای اسرائیلی و آمریکایی و توقف بمباران غزه از جمله مسائل مهمی است که باید پیگیری شود تا هر چه زودتر آتش جنگ و نسلکشی در غزه خاموش شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نهادهای دروغگو و به ظاهر حقوق بشری بینالمللی با سکوت خود در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی و سلاخی مردم مظلوم فلسطین رو سیاه شدند و دیگر آبرویی برای آنان باقی نمانده است. با وجود آنکه خیزش جهانی علیه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا بابت جنایتهایشان ایجاد شده است، اما نهادهای بینالمللی هیچ موضعی نمیگیرند و سکوت کردهاند که مایه شرم است.
یوسفی گفت: همچنین انتظار این است که همه کشورهای عربی حرف آزادگان جهان و مردم خودشان را که به این نسل کشی و جنایات اسرائیل و همراهانش چون آمریکا اعتراض دارند، بشنوند و رابطه خود با اسرائیل را قطع کنند.
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