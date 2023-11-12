نباید آینده جهان را در اختیار ۵ کشور دارای حق وتو قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه حین بازگشت از عربستان سعودی در جمع خبرنگاران بیانیه پایانی اجلاس مشترک سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه غزه سرزمین مردم فلسطین است، تصریح کرد: آمریکا باید این حقیقت را بپذیرد. اگر رویکرد «بایدن» (رییس جمهور آمریکا) این باشد که غزه سرزمین مردم فلسطین نیست، بلکه سرزمین شهرک‌ نشینان اشغالگر اسرائیل است، امکان توافق ما وجود نخواهد داشت.

رجب طیب اردوغان در ادامه ابراز داشت: بیانیه پایانی اجلاس مشترک سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، حاوی نکات بسیاری است که قبلاً گفته نشده بود؛ شهرک نشینان را تروریست تعریف می‌ کند و حتی متنی است که ژئوراهبرد را در بر دارد.

اردوغان از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرده و بار دیگر تاکید کرد: نباید آینده جهان و زندگی مردم را در اختیار ۵ کشور دارای حق وتو قرار داد.

وی با اشاره به رأی گیری در سازمان ملل، گفت: این ۱۲۱ کشور هستند که قبول دارند جهان از ۵ (۵ کشور دارای حق وتو) بزرگ‌تر است.

اردوغان از رویکرد آمریکا و کشورهای غربی در قبال جنایات اسرائیل در غزه انتقاد کرده و اظهار داشت: بار دیگر شاهد این بودیم که سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی، زمانی که قربانیان از مسلمان باشد، کور می‌شوند.

وی در خصوص کمک‌های بشردوستانه که از ترکیه به گذرگاه رفح ارسال شده، ابراز داشت: ۱۰ فروند هواپیمای حامل حدود ۲۳۰ تن کمک‌های بشردوستانه برای تحویل به غزه به مصر فرستادیم، صبح دیروز یک کشتی بزرگ حامل ۵۰ کانتینر از جمله تجهیزات بیمارستان صحراییو سایر مواد کمکی عازم مصر شد. به احتمال زیاد فردا صبح به بندر العریش می‌رسد.

اردوغان خاطرنشان کرد: به روزرسانی ساختاری که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، اکنون دیگر الزامی است. سیستم عضویت دائمی و حق وتو در سازمان ملل باید تغییر یابد.

وی با اشاره به جنایات اسرائیل در غزه گفت: هرچند دولت‌های مختلف برای منافع امپریالیستی خود با اسرائیل نزدیک هستند، اما اکنون از دید جوامع، اسرائیل کودک کش است.

اردوغان تاکید کرد: برای دستیابی به صلح، زمینه‌ای بهتر از تشکیل جلسه ای با حضور تمام بازیگران منطقه از جمله طرف‌ های متخاصم وجود ندارد.

وی درباره حماس ابراز داشت: آنها از ما می‌خواهند که بگوییم حماس یک گروه تروریستی است. نه، حماس گروه تروریستی نیست. آنها مردمی هستند که برای محافظت از سرزمین خود مبارزه کرده و برای میهن خود می‌جنگند.

اردوغان تاکید کرد: منطقه ما باید فوراً از شر کشورهایی که از ده‌ها هزار کیلومتر دورتر آمده و می‌خواهند در اینجا قدرت بگیرند، خلاص شود.